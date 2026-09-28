वैशाली में भागलपुर के डॉ. हेमशंकर शर्मा को मिला प्रतिष्ठित अवार्ड, बोले- AI डॉक्टर का विकल्प नहीं; सशक्त सहयोगी बनेगा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। समकालीन दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के परिदृश्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तेजी से बदल रहा है। एआई किसी भी रूप में चिकित्सक का विकल्प नहीं हो सकता, बल्कि यह डॉक्टरों के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और भरोसेमंद सहयोगी की भूमिका निभाएगा।

बड़े पैमाने पर उपलब्ध क्लिनिकल डेटा का त्वरित और सटीक विश्लेषण कर यह तकनीक गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षणों की पहचान, मरीज के जोखिम स्तर के आकलन और सटीक उपचार योजना बनाने में क्रांतिकारी साबित हो रही है। इसी संदर्भ में, वैशाली में आयोजित एक राज्यस्तरीय विशेष चिकित्सा सम्मेलन में भागलपुर के ख्यातिलब्ध चिकित्सक डॉ. हेमशंकर शर्मा को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 'आउटस्टैंडिंग क्लीनिकल मेडिकल टीचर अवार्ड' से नवाजा गया। इस अवसर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ क्लिनिकल मेडिसिन और एआई के प्रभावी तालमेल पर गहन विमर्श हुआ।

आधुनिक चिकित्सा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सटीक व त्वरित निदान: ईसीजी (ECG), सीटी स्कैन, एमआरआई और इमेजिंग रिपोर्ट्स का गहन व तीव्र विश्लेषण।

जोखिम का प्रारंभिक आकलन: डायबिटीज (मधुमेह), हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) और कार्डियोवैस्कुलर (हृदय) रोगों की शुरुआती चरण में पहचान।

पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट: मरीज के व्यक्तिगत क्लिनिकल डेटा के आधार पर कस्टमाइज्ड उपचार योजना का निर्माण।

क्लीनिकल डिसीजन सपोर्ट: डॉक्टरों को जटिल चिकित्सकीय निर्णय लेने और निरंतर निगरानी में डेटा-आधारित सहायता।

डॉक्टर-मरीज संवाद: प्रशासनिक व डेटा विश्लेषण का समय घटने से चिकित्सकों को मरीजों के साथ संवाद के लिए अतिरिक्त समय मिलना। दिल, बीपी और शुगर की बीमारियों में क्रांतिकारी बदलाव चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, नैदानिक क्षेत्र में एआई का उपयोग विशेष रूप से ईसीजी, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और जटिल हृदय रोगों के प्रबंधन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड्स और रियल-टाइम डेटा का विश्लेषण करके यह तकनीक किसी मरीज में भविष्य में होने वाले कार्डियक अरेस्ट या अन्य जटिलताओं का पूर्वाभास करने में चिकित्सकों की मदद कर सकती है। इससे प्रत्येक मरीज की शारीरिक स्थिति और मेडिकल हिस्ट्री के अनुरूप 'व्यक्तिगत उपचार' (पर्सनलाइज्ड मेडिसिन) तैयार करने में आसानी होगी।