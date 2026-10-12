पटना से पीरपैंती आ रही कार बनी आग का गोला, ड्राइवर सहित 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान

संवाद सूत्र, पीरपैंती (भागलपुर)। मुंगेर-मिर्जाचौकी निर्माणाधीन फोरलेन पर सोमवार की शाम अचानक एक कार धू-धूकर जलने लगी।

पीरपैंती-शिवनारायणपुर के बीच ककरघट के समीप चलती कार में हुई इस घटना के बाद उस पर सवार चालक सहित दो लोग किसी तरह जान बचाकर कार से बाहर निकल गए।

जबकि, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धू-धू कर कार जलने लगी। सूचना मिलते ही पीरपैंती थाना पुलिस फायर ब्रिगेड टीम के साथ पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दी है।

गाड़ी के चालक आरा निवासी प्रेमचंद कुमार ने बताया कि पटना एयरपोर्ट से सवारी को लेकर पीरपैंती आ रहे थे। अचानक यह हादसा हो गया।

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