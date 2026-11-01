BJP सुप्रीमो नितिन नवीन ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा का करेंगे नेतृत्व, यह है भागलपुर का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Nitin Nabin Bhagalpur Visit: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार, 2 नवंबर को अपने एक दिवसीय बिहार और पश्चिम बंगाल प्रवास के क्रम में भागलपुर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद अंग क्षेत्र के इस प्रमुख शहर में उनके पहले आधिकारिक दौरे को लेकर स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। पार्टी की ओर से उनके ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

अपने इस संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण प्रवास के दौरान भाजपा अध्यक्ष 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' जनअभियान के तहत एक विशाल पदयात्रा की अगुवाई करेंगे और कार्यकर्ताओं में चुनावी व संगठनात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम (2 नवंबर) सुबह 10:00 बजे: नई दिल्ली से विशेष विमान द्वारा पूर्णिया हवाई अड्डा आगमन।

सुबह 10:05 बजे: पूर्णिया हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर द्वारा भागलपुर के लिए प्रस्थान।

सुबह 10:25 बजे: भागलपुर हवाई अड्डे पर आगमन व भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत।

सुबह 10:45 बजे: हवाई अड्डे से कार द्वारा सड़क मार्ग से प्रस्थान।

सुबह 11:00 बजे: पदयात्रा के प्रारंभिक स्थल लाजपत पार्क आगमन।

सुबह 11:00 से 12:30 बजे (90 मिनट): लाजपत पार्क से सेवा ज्योति चौक तक 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व एवं संबोधन।

दोपहर 12:30 बजे: सेवा ज्योति चौक से भागलपुर हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान।

दोपहर 12:40 बजे: हवाई अड्डे पर आगमन।

दोपहर 12:45 बजे: हेलीकॉप्टर से पूर्णिया के लिए रवानगी; इसके बाद पूर्णिया से कोलकाता प्रस्थान। पूर्णिया से हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचेंगे भागलपुर, 11 बजे शुरू होगी पदयात्रा आधिकारिक यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली से विशेष चार्टर्ड विमान द्वारा सुबह 10:00 बजे पहले पूर्णिया हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहां से वे सुबह 10:05 बजे हेलीकॉप्टर से भागलपुर के लिए उड़ान भरेंगे और सुबह 10:25 बजे भागलपुर हवाई अड्डे के रनवे पर उतरेंगे।

हवाई अड्डे पर पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उनके आत्मीय व भव्य स्वागत के लिए 20 मिनट का समय तय किया गया है। इसके बाद वे सुबह 10:45 बजे सड़क मार्ग से कार के काफिले के साथ रवाना होकर ठीक 11:00 बजे पदयात्रा के आरंभ स्थल लाजपत पार्क पहुंचेंगे।

लाजपत पार्क से सेवा ज्योति चौक तक 90 मिनट का पैदल मार्च भागलपुर के मुख्य मार्ग पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक यानी कुल 90 मिनट का 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान आयोजित होगा। लाजपत पार्क से आरंभ होकर यह पैदल मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए सेवा ज्योति चौक पहुंचेगा। पदयात्रा के समापन पर वे उपस्थित जनसमूह और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पार्टी की भावी राजनीतिक दिशा को रेखांकित करेंगे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम (2 नवंबर) सुबह 10:00 बजे: नई दिल्ली से विशेष विमान द्वारा पूर्णिया हवाई अड्डा आगमन।

सुबह 10:05 बजे: पूर्णिया हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर द्वारा भागलपुर के लिए प्रस्थान।

सुबह 10:25 बजे: भागलपुर हवाई अड्डे पर आगमन व भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत।

सुबह 10:45 बजे: हवाई अड्डे से कार द्वारा सड़क मार्ग से प्रस्थान।

सुबह 11:00 बजे: पदयात्रा के प्रारंभिक स्थल लाजपत पार्क आगमन।

सुबह 11:00 से 12:30 बजे (90 मिनट): लाजपत पार्क से सेवा ज्योति चौक तक 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व एवं संबोधन।

दोपहर 12:30 बजे: सेवा ज्योति चौक से भागलपुर हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान।

दोपहर 12:40 बजे: हवाई अड्डे पर आगमन।

दोपहर 12:45 बजे: हेलीकॉप्टर से पूर्णिया के लिए रवानगी; इसके बाद पूर्णिया से कोलकाता प्रस्थान। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद दोपहर 12:30 बजे वे सेवा ज्योति चौक से प्रस्थान कर 12:40 बजे पुनः भागलपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां से 12:45 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा पूर्णिया के लिए उड़ जाएंगे। पूर्णिया में संक्षिप्त विश्राम और दोपहर के भोजन के उपरांत वे पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लिए रवाना होंगे।

सीआरपीएफ और जेड श्रेणी का कड़ा सुरक्षा घेरा गृह मंत्रालय (MHA) के प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों के अनुरूप, भाजपा अध्यक्ष को सीआरपीएफ सुरक्षा घेरे के साथ अखिल भारतीय स्तर पर 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। उनके आगमन को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय से लेकर भागलपुर जिला प्रशासन तक पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।