Bihar Weather Update: पछुआ हवा से कनकनी, इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, सुबह में होगा कुहासा; ये है मौसम विभाग का अनुमान

संवाद सहयोगी, भागलपुर। Bihar Weather Updateबिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा जारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 16 नवंबर के बीच भागलपुर जिले में मौसम शुष्क और साफ रहने के आसार हैं। इस दौरान दिन में हल्की गर्माहट और रात व सुबह के समय ठंड में बढ़ोतरी महसूस होगी। किसानों के लिए यह मौसम फसल प्रबंधन की दृष्टि से अनुकूल माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी डा. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्वानुमान अवधि में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 70-80 प्रतिशत जबकि दोपहर में यह घटकर 40-50 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पछुआ हवा की रफ्तार 7–10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से ठंड का असर शाम और रात में अधिक महसूस होगा।

आज मंगलवार को भागलपुर में अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। 84 प्रतिशत आद्रता के साथ 4.2 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने की वजह से रात्रि तापमान में धीरे-धीरे गिरावट जारी रहेगी और सुबह हल्की ठंड व धुंध बढ़ने के संकेत हैं। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का चक्रवाती परिसंचरण को क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई स्थानों पर हवा की गति बढ़ सकती है जिससे ठंड का प्रभाव बढ़ेगा।

कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को सलाह दी है कि रबी फसलों की बोआई के लिए यह अनुकूल समय है। खेत में नमी प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें तथा सब्जियों में सिंचाई और रोग नियंत्रण के लिए सुबह के समय फील्ड विजिट करने की सलाह दी गई है।

शरद की नरम धूप में खिला लोकतंत्र, मतदान बना उत्सव भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को भागलपुर ने एक अद्भुत संगम दिखा। आसमान पर नवंबर की कोमल धूप और धरातल पर लोकतंत्र का उत्सवी तापमान। प्रकृति के सौम्य व्यवहार ने मतदान को कर्तव्य से आगे बढ़ाकर पर्व का रूप दे दिया। मौसम की मधुरता ने जन-जन में ऐसी ऊर्जा भरी कि जिले में 68 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ। यह मंजर मानो प्रकृति और लोकतंत्र के बीच एक सुंदर तालमेल की झांकी पेश कर रहा था।

सुबह की हल्की ठंड, स्वच्छ आकाश और मंद-मंद चलती पछिया हवा ने मतदाताओं के कदमों में सहजता और चेहरे पर प्रसन्नता घोल दी। न तेज धूप की तासीर, न सर्द हवा की सिहरन मौसम ने मानो मतदाताओं से कहा चलो, वोट के उत्सव में तुम भी शामिल हो जाओ। इस अनुकूल वातावरण ने महिलाओं, युवाओं और प्रथम बार ईवीएम का बटन दबाने वालों को विशेष रूप से प्रेरित किया।

प्रकृति का मौसमी तापमान सुहाना, चुनावी तापमान उत्सवी दिन चढ़ने के साथ धूप की मुलायम गर्माहट ने मतदान केंद्रों पर रौनक और बढ़ा दी। कतारों में खड़े लोग मौसम की ताजगी के साथ मतदान के उत्साह से सराबोर दिखे। कई मतदान केंद्रों के बाहर बने सेल्फी पाइंट पर युवक-युवतियां वोट देने की खुशी कैद कर रहे थे, तो कहीं परिवार और पड़ोस संग सामूहिक रूप से मतदान कर लौटते चेहरों पर उत्सवी चमक थी।

ग्रामीण इलाकों में तो नजारा और भी मनोहारी रहा। चौपालों और गलियारों में लोकतंत्र की यह बेला मानो प्रकृति की गोद में सजा हुआ लोक-उत्सव बन गई। रंग, उमंग और सहभागिता सबने मिलकर वातावरण को ऐसा बना दिया कि मतदान केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोक उत्सव की अनुभूति बन गया।