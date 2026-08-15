बिहार में भ्रष्ट राजस्व कर्मचारी को 4 साल की सजा, 17 साल पहले 5 हजार की घूस लेते पकड़ा गया था 

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विशेष निगरानी न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सहरसा के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार सिन्हा को रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर उसे दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

17 साल पहले 10 जून 2009 को निगरानी के धावा दल ने अरविंद कुमार सिन्हा को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। कार्रवाई सहरसा के न्यू कॉलोनी में की गई थी। उस समय सिन्हा सौर बाजार अंचल के हल्का संख्या आठ में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे।