बगहा में पत्नी से विवाद के बाद युवक का शव पेड़ से लटका मिला, आत्महत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Bagaha Youth Death: लौकरिया थाना क्षेत्र में शनिवार को पेड़ से लटकता शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई।

भालू टोला और पारड़खाप के बीच सरेह में शौच के लिए गए ग्रामीणों ने पेड़ से लटकता शव देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल लौकरिया थाना पुलिस को दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। मृतक की पहचान खजुरिया गांव निवासी भरत काजी के 34 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र काजी के रूप में हुई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के साथ मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

थानाध्यक्ष रमण कुमार ने बताया कि मृतक के पिता से पूछताछ में जानकारी मिली है कि शुक्रवार की रात करीब दो बजे धर्मेंद्र का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। विवाद के बाद वह घर से निकल गया था। सुबह उसका शव घर से कुछ दूरी पर सरेह में पेड़ से लटकता मिला।