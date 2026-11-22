जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार में जन्म लेने वाले प्रत्येक एक हजार नवजात शिशुओं में लगभग नौ बच्चे जन्मजात हृदय रोग से प्रभावित होते हैं। यह बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौती है।

चिंताजनक बात यह है कि जन्मजात हृदय रोग के कई मामलों में शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं होते। ऐसे में बीमारी की पहचान होने में देर हो जाती है और कई बार बच्चे की स्थिति गंभीर हो जाती है।

समय पर उसकी पहचान होने और विशेषज्ञ चिकित्सक की चिकित्सा सुविधा मिलने से ऐसे बच्चों का बेहतर उपचार संभव है।

इसी उद्देश्य से जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल, पटना की ओर से शनिवार को जेएलएनएमसीएच में निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर आयोजित किया गया।

इसमें जिले के 50 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। उनमें से 40 बच्चों का मेदांता नि:शुल्क आपरेशन करेगा। उसके अनुसार अबतक उसकी ओर से 100 से अधिक ऐसे बच्चों को उपचार उपलब्ध कराई गई है।

राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, बिहार में प्रति एक हजार नवजात शिशुओं में नौ बच्चे जन्मजात हृदय रोग से प्रभावित होते हैं।

इन बच्चों को समय पर विशेषज्ञ से उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति और जेएलएनएमसीएच के सहयोग से शिविर लगाया गया।

इसमें बच्चों की हृदय संबंधी समस्याओं का विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मूल्यांकन किया। शिविर के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान करने का प्रयास किया गया, जिन्हें आगे विशेष जांच, दवा, कैथेटर आधारित इंटरवेंशन या सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है।

बच्चों के इन लक्षणों पर अभिभावक दें विशेष ध्यान पटना स्थित मेदांता के डॉयरेक्टर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डॉ. आशीष सप्रे ने कहा कि जन्मजात हृदय रोग के कई मामलों में शुरुआत में लक्षण स्पष्ट नहीं होते। इसलिए अभिभावकों को बच्चों के शारीरिक विकास और उनकी सामान्य गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे का वजन नहीं बढ़ना, दूध पीते समय पसीना आना, सांस लेने में परेशानी होना, बार-बार निमोनिया होना और होंठों का नीला पड़ना जन्मजात हृदय रोग के प्रमुख संकेत हो सकते हैं। इन लक्षणों को सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

जेएलएनएमसीएच में निशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर में मौजूद चिकित्सक। (सौजन्य- मेदांता) उन्होंने बताया कि समय पर विशेषज्ञ जांच से बीमारी की पहचान की जा सकती है। इसके बाद बीमारी की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार उपचार तय किया जाता है। कुछ बच्चों को दवाओं से राहत मिल सकती है, जबकि कुछ मामलों में कैथेटर आधारित इंटरवेंशन अथवा सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि मेदांता पटना में समर्पित बाल हृदय रोग विशेषज्ञों, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी टीम और आधुनिक उपचार सुविधाओं के माध्यम से जन्मजात हृदय रोगों का उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। जांच शिविर आयोजित करने का उद्देश्य ऐसे बच्चों को समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से जोड़ना है, ताकि उपचार में अनावश्यक देरी नहीं हो। नवजात शिशुओं की गंभीर बीमारी और बच्चों की सर्जरी पर विशेष चर्चा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के अतिरिक्त मेदांता पटना एवं इंडियन एकेडमी आफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी), भागलपुर के सहयोग से चिकित्सकों के लिए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

उसमें बाल हृदय रोग, नवजात शिशुओं में होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और पीडियाट्रिक सर्जरी के आधुनिक उपचार पर वैज्ञानिक चर्चा हुई। कार्यक्रम में भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों के बाल रोग विशेषज्ञों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी देने के साथ जटिल बीमारियों की शुरुआती पहचान और समय पर विशेषज्ञों के पास मरीजों को रेफर करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में डॉ. आशीष सप्रे ने नवजात शिशुओं में पर्सिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबार्न (पीपीएचएन) विषय पर जानकारी दी। यह नवजात शिशुओं में होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में दबाव अधिक बना रहता है।

इससे बच्चे के शरीर में आक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में समय पर पहचान और विशेष चिकित्सकीय देखभाल आवश्यक होती है। मेदांता पटना के एसोसिएट कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जरी डॉ. अजय कुमार ने बच्चों की सर्जरी में आधुनिक चिकित्सकीय दृष्टिकोण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बच्चों में सर्जिकल समस्याओं का प्रबंधन वयस्क मरीजों से अलग होता है। बच्चों की उम्र, शारीरिक विकास और बीमारी की स्थिति को ध्यान में रखकर उपचार की योजना तैयार करनी पड़ती है। समय पर पहचान, उचित जांच और विशेषज्ञ सर्जिकल देखभाल से जटिल बीमारियों का बेहतर प्रबंधन संभव है।

वहीं, एसोसिएट कंसल्टेंट नियोनेटोलाजी डॉ. स्वप्निल कुमार ने मेदांता पटना में उपलब्ध नवजात शिशु चिकित्सा सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय से पहले जन्म लेने वाले और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं को विशेष निगरानी और गहन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे मामलों में नियोनेटोलॉजी, बाल हृदय रोग और पीडियाट्रिक सर्जरी विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय महत्वपूर्ण है। समय पर सही चिकित्सा सुविधा मिलने से नवजात शिशुओं के उपचार में मदद मिलती है। चिकित्सक रहे शामिल इस शैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य भागलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों के बाल रोग विशेषज्ञों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से अवगत कराना, जटिल मामलों की शुरुआती पहचान को बेहतर बनाना और समय पर विशेषज्ञ रेफरल को प्रोत्साहित करना भी था।