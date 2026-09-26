उद्घाटन से पहले ही दरकी 4000 करोड़ की मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

संवाद सूत्र, अकबरनगर। जिस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब चार हजार करोड़ रुपये खर्च कर क्षेत्र के विकास और बिहार से झारखंड व पश्चिम बंगाल तक तेज रफ्तार कनेक्टिविटी का दावा किया जा रहा है, उसकी हकीकत पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में है।

मुंगेर-मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोरलेन (एनएच-33) पर वाहनों के परिचालन से पहले ही सड़क में लंबी दरार और किनारे की मिट्टी धंसने लगी है। पैकेज-2 के तहत सुल्तानगंज-अकबरनगर-भागलपुर मार्ग में गंगापुर के पास उत्तरी लेन में सड़क के बीचोंबीच करीब 40 से 50 फीट लंबी और करीब दो इंच चौड़ी दरार दिखाई दे रही है। दरार को जूट के बोरे से भरने का प्रयास भी किया गया है। सड़क के किनारे की मिट्टी भी तेजी से धंस रही है।

पहली बारिश में ही सामने आई खामी 124 किलोमीटर लंबी इस फोरलेन परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में भी चिंता है। ग्रामीणों का कहना है कि पहली बारिश में ही सड़क के किनारे मिट्टी का कटाव और धंसाव सामने आ गया है।