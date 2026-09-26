'छठ के बाद शुरू हो विक्रमशिला सेतु की मरम्मत', इस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की मांग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु को करीब तीन माह के लिए बंद कर मरम्मत कराने की प्रस्तावित योजना से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है।

ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से मरम्मत कार्य छठ पूजा के बाद शुरू कराने की मांग की है।

चैंबर का कहना है कि बाढ़ से पहले ही व्यापार प्रभावित है। ऐसे में दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के बीच सेतु बंद होने से व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

चैंबर अध्यक्ष शरद सलारपुरिया ने कहा कि बाढ़ के कारण व्यापारियों को पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है। अब त्योहारी मौसम को देखते हुए दुकानदारों और थोक व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में माल मंगाकर गोदामों में स्टाक किया है।

सेतु बंद होने पर ग्राहकों की आवाजाही और माल की आपूर्ति प्रभावित होगी। इससे व्यापारियों की पूंजी और जमा स्टाक फंस सकता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मरम्मत कार्य छठ पूजा संपन्न होने के बाद ही कराया जाए।