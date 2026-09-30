मछली पालन और चारे पर 60% तक सब्सिडी! घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन; योग्यता, दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया को आप समझ लें

ड‍ि‍जि‍टल डेस्‍क, भागलपुर।Bihar Fish Farming Subsidy 2026: कृषि के साथ-साथ सहायक आजीविका के रूप में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में इजाफा करने के लिए सरकार ने व्यापक कार्ययोजना लागू की है। मछली पालन में सबसे बड़ा खर्च चारे पर आता है, इसलिए सरकार चारे के उत्पादन और खरीद पर विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और राज्य सरकार की समेकित मत्स्य विकास योजना के तहत नए तालाबों के निर्माण, मछली के उन्नत बीज (फिंगरलिंग) और पोषक मछली चारा (फ्लोटिंग फीड) की खरीद पर 40 से 60 प्रतिशत तक का आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है।

किसको कितना मिलता है अनुदान विभाग द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार: सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पुरुष मत्स्य पालकों को: परियोजना लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

सभी वर्ग की महिला मत्स्य पालकों तथा अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदकों को: परियोजना लागत का अधिकतम 60 प्रतिशत तक अनुदान देय होता है। यह अनुदान नए तालाब के निर्माण, तालाब में पहले वर्ष के इनपुट (मछली का बीज, फ्लोटिंग फीड, दवाइयां व खाद) तथा आधुनिक बायोफ्लॉक या आरएएस (RAS) तकनीक लगाने पर चरणबद्ध तरीके से दिया जाता है। मछली चारे (फीड) पर कैसे मिलता है लाभ मछली पालन में होने वाले कुल खर्च का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा चारे (फीड) पर व्यय होता है। इसे सुगम बनाने के लिए दो तरह से सहायता दी जाती है:

इनपुट लागत सहायता: पहले वर्ष तालाब में मछली पालने के दौरान उपयोग होने वाले फ्लोटिंग फीड (तैरने वाले चारे) की खरीद पर इनपुट सब्सिडी दी जाती है। फीड निर्माण मिल (Feed Mill Unit): बड़े स्तर पर चारा उत्पादन के लिए सरकार मिनी फीड प्लांट (2 टन प्रतिदिन क्षमता) और मध्यम फीड प्लांट लगाने पर व्यक्तिगत उद्यमियों और मत्स्य पालक समूहों को 40 से 60 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि स्थानीय स्तर पर सस्ता चारा मिल सके।