Bihar Weather : भागलपुर में 11 अक्टूबर तक बारिश व बादलों का पहरा; एक नवंबर से ठंड, दीपावली व छठ में सताएगी कनकनी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Weather Update: भागलपुर सहित समूचे पूर्वी बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। सुबह और शाम के समय सिहरन और हल्की ठंड का अहसास शुरू हो चुका है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) सबौर के मौसम विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार के अनुसार, पूरे अक्टूबर माह में मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, जबकि एक नवंबर से जिले में औपचारिक रूप से ठंड का प्रवेश हो जाएगा।

मौसम वैज्ञानिकों का आकलन है कि इस बार सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है। डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि आमतौर पर दीपावली और छठ महापर्व के बीतने के बाद ठंड का आगमन होता है, लेकिन इस बार दीपावली व छठ के दौरान ही लोगों को सिहरन और ठंड का सामना करना पड़ेगा।

आगामी 14 नवंबर से नहाए-खाय के साथ शुरू हो रहे छठ महापर्व के दौरान सुबह-शाम सर्द हवाएं चलेंगी और छठ घाटों पर अर्घ्य देने के दौरान लोगों को हल्के ऊनी कपड़ों और जैकेट की जरूरत पड़ सकती है। वहीं, दुर्गापूजा के दौरान भी सुबह-शाम ठंडी हवा चलेगी, हालांकि इस दौरान बादल तो छाए रहेंगे लेकिन लगातार भारी बारिश की आशंका नहीं है।

11 अक्टूबर तक बारिश और तेज हवा का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 11 अक्टूबर तक दक्षिण बिहार के जिलों में मौसम इसी तरह बना रहेगा। आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा हल्की वर्षा की संभावना है।

इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 75 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 65 से 70 प्रतिशत तक दर्ज की जा सकती है।