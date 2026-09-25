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ब‍िहार मौसम : भागलपुर में 60.5 MM बारिश से 29.2°C पर लुढ़का पारा; कमजोर पड़ा मौसमी डिप्रेशन, राहत भरी खबर बहुत जल्‍द

By Hirshikesh Tiwari Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Fri, 25 Sep 2026 08:41 PM (IST)

Bihar Weather Update : भागलपुर में 60.5 मिमी बारिश के बाद तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिससे उमस ...और पढ़ें

Bihar Weather Update : भागलपुर में वर्षा से परेशानी।

Bihar Weather Update : भागलपुर में वर्षा से परेशानी।

HighLights

  1. भागलपुर में 60.5 मिमी बारिश, तापमान 29.2°C पर लुढ़का।

  2. दक्षिण ओडिशा का सक्रिय डिप्रेशन अब कमजोर पड़ रहा है।

  3. शनिवार से बिहार में मानसूनी बारिश में कमी आने की संभावना।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Weather Update : मानसून की औपचारिक विदाई से पहले भागलपुर सहित पूर्वी बिहार में बादलों ने अपना डेरा जमा रखा है। गुरुवार को दिनभर रुक-रुककर हुई फुहारों और तेज बौछारों के कारण जनजीवन पूरी तरह भीगा रहा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार शाम तक शहर में कुल 60.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।

सुबह 8:30 बजे तक जहां 38.7 मिमी बारिश दर्ज हुई थी, वहीं सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे के बीच 21.8 मिमी वर्षा हुई। लगातार छाए घने बादलों और बारिश के चलते दिन के अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और पारा लुढ़ककर 29.2 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया, जिससे शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और ठंडक का अहसास हुआ।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भागलपुर केंद्र के मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर ने बताया कि दक्षिण ओडिशा और उससे सटे दक्षिण छत्तीसगढ़ के वायुमंडल में सक्रिय डिप्रेशन अब उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले 12 घंटे तक इसकी तीव्रता बनी रहेगी, जिसके बाद यह कमजोर पड़कर 'वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया' (सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र) में परिवर्तित हो जाएगा। इस वेदर सिस्टम की ताकत घटने के कारण बिहार के मैदानी भागों में व्यापक और लगातार भारी बारिश की संभावना अब काफी कम हो गई है।

97 फीसदी तक पहुंची आर्द्रता, पुरवैया हवा ने बढ़ाई ठंडक

झमाझम बारिश के चलते पूरे दिन धूप के दर्शन नहीं हुए। कभी रिमझिम फुहारें तो कभी तेज झोंकों के साथ पड़ी बौछारों ने शहर के निचले इलाकों और मुख्य मार्गों पर पानी जमा कर दिया। तापमान के साथ-साथ वातावरण में नमी का स्तर बहुत ऊंचा रहा। सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 92 प्रतिशत थी, जो शाम ढलते-ढलते बढ़कर 97 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई।

भागलपुर मौसम बुलेटिन: आंकड़े एक नजर में

  • कुल दर्ज वर्षा: 60.5 मिमी (सुबह 8:30 तक 38.7 मिमी, शाम 5:30 तक 21.8 मिमी)।

  • अधिकतम तापमान: 29.2°C (सामान्य से कम)।

  • न्यूनतम तापमान: 24.1°C.

  • सापेक्षिक आर्द्रता (Humidity): सुबह 92%, शाम को बढ़कर 97%।

  • हवा की दिशा व गति: पूर्वी दिशा (पुरवैया), 12 किलोमीटर प्रति घंटा।

  • मौसमी प्रणाली (System): दक्षिण ओडिशा व छत्तीसगढ़ का डिप्रेशन कमजोर होकर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर अग्रसर।

  • पूर्वानुमान: शुक्रवार को छिटपुट बौछारें, 26 सितंबर (शनिवार) से बारिश में उल्लेखनीय कमी।

दिनभर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से पूर्वी दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहीं। हालांकि दिन का तापमान 29.2 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रहने से दिन और रात के पारे के बीच का फासला काफी घट गया।

आज भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी भागलपुर समेत आसपास के जिलों में आंशिक से सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें पड़ सकती हैं।

शनिवार से खिलेगी धूप

बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न यह मौसमी तंत्र अब जमीनी धरातल पर घिसटते हुए अपनी नमी खो रहा है। ऐसे में बादलों के घनीभूत होने की प्रक्रिया धीमी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 26 सितंबर (शनिवार) के बाद से राज्यभर में मानसूनी बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी दर्ज की जाएगी और आसमान धीरे-धीरे साफ होने लगेगा।

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