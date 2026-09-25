भागलपुर में बंगाल की खाड़ी के डीप डिप्रेशन से बदला मौसम; आज भी बारिश के आसार, 26 सितंबर दोपहर बाद मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Weather Update Deep Depression Weakens: बंगाल की खाड़ी से उठे मौसमी सिस्टम ने भागलपुर और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। बुधवार से शुरू हुआ रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी दिनभर जारी रहा। कभी रिमझिम फुहारें तो कभी अचानक तेज बौछारों के बीच आसमान में घने बादलों का पहरा बना रहा।

लगातार बारिश के चलते दिन के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिससे वातावरण सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से खासी राहत मिली। हालांकि, जलजमाव और लगातार नमी से राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को भी भागलपुर सहित पूरे बिहार में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) भागलपुर केंद्र के मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर ने बताया कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर सक्रिय डीप डिप्रेशन (अति गहरा अवदाब) अब उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अगले 24 घंटों के दौरान इसके कमजोर होकर डिप्रेशन और फिर चक्रवाती हवा के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। सिस्टम के क्रमशः कमजोर पड़ने के बावजूद इसका असर भागलपुर के वायुमंडल में बना रहेगा, जिसके कारण शुक्रवार को भी रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है।

मौसमी सिस्टम कमजोर होते ही घटेगी बादलों की सघनता मौसम विज्ञानी के अनुसार, डीप डिप्रेशन जैसे-जैसे आंतरिक भू-भाग की ओर बढ़ेगा, इसकी ताकत घटती जाएगी। सिस्टम के कमजोर होने से वायुमंडल में आ रही नमी और नए बादल बनने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ जाएगी। आने वाले 24 घंटों में भागलपुर सहित सूबे के अधिकांश जिलों में सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा होगी।

भागलपुर मौसम बुलेटिन: मुख्य बिंदु वर्तमान मौसमी सिस्टम: उत्तरी आंध्र प्रदेश व दक्षिण ओडिशा तट पर बना डीप डिप्रेशन (अति गहरा अवदाब)।

सिस्टम की गति: उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए डिप्रेशन में कमजोर होने की प्रक्रिया जारी।

शुक्रवार का पूर्वानुमान: आंशिक से सामान्य बादल, रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज बौछारें।

राहत का समय: 26 सितंबर की दोपहर बाद से बारिश की तीव्रता में स्पष्ट कमी और मौसम में सुधार।

मानसून की स्थिति: दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा उत्तर-पश्चिम भारत से गुजर रही है।

विशेषज्ञ: अनुपम नाहर, मौसम विज्ञानी (भारत मौसम विज्ञान विभाग, भागलपुर केंद्र)। स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण शहर या ग्रामीण इलाकों में अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश का खतरा अब टल चुका है। बीते दो दिनों से हो रही वर्षा के कारण शहर के निचले इलाकों और मुख्य मार्गों पर जलजमाव की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को छाते और बरसाती का सहारा लेना पड़ा।

26 सितंबर दोपहर बाद मिलेगी पूरी राहत मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार को भी बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि, शनिवार यानी 26 सितंबर की दोपहर बाद से बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी आएगी। इसके बाद बादलों का घनत्व घटेगा, धूप खिलेगी और मौसम धीरे-धीरे पूरी तरह शुष्क और सामान्य होने की दिशा में बढ़ जाएगा।