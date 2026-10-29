जलवायु परिवर्तन के बीच बिहार की खेती में नई उम्मीद, सबौर कृषि विवि में रबी अनुसंधान, 'सबौर चना-4' पर मंथन

संवाददाता, भागलपुर। मौसम के बदलते मिजाज, खेती की बढ़ती लागत और फसलों पर लगातार बढ़ रहे रोगों के खतरे के बीच बिहार की कृषि व्यवस्था को टिकाऊ और आधुनिक बनाने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय (BAU), सबौर में बड़ा मंथन शुरू हुआ है।

वैज्ञानिक शोध और आधुनिक तकनीकों को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डीआर सिंह की अध्यक्षता में रबी मौसम 2026-27 की 32वीं अनुसंधान परिषद की दो दिवसीय बैठक का भव्य शुभारंभ हुआ।

इस बैठक में मुख्य रूप से जलवायु-स्मार्ट कृषि, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य सुधार, किसानों की पारंपरिक बीज किस्मों के संरक्षण, कार्बन फार्मिंग और खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया। प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचे शोध का लाभ: कुलपति समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति डॉ. डीआर सिंह ने वैज्ञानिकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शोध योजनाएं बनाते समय स्थानीय कृषि परिस्थितियों और किसानों की वास्तविक जमीनी समस्याओं को केंद्र में रखा जाए।

उन्होंने कहा कि बदलती जलवायु के अनुरूप सहिष्णु फसल किस्मों, संसाधन संरक्षण और आधुनिक तकनीकों को प्राथमिकता देनी होगी। कुलपति ने जोर देकर कहा कि अनुसंधान को शिक्षा, प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ना होगा, ताकि इसका सीधा फायदा विद्यार्थियों, किसानों और कृषि आधारित नए उद्यमियों तक तेजी से पहुंचे।

'अन्वेषण' कार्यक्रम को मिली मंजूरी और छात्रों को प्रोत्साहन बैठक के दौरान कृषि शिक्षा और छात्रों के हित में बड़े फैसलों की जानकारी दी गई। कुलपति ने बताया कि राज्य के कृषि मंत्री ने विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण से जुड़े ‘अन्वेषण’ कार्यक्रम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके अलावा, वानिकी (Forestry) महाविद्यालय के विद्यार्थियों को डिग्री पूर्ण करने के बाद वन विभाग में एक वर्ष तक आकस्मिक सहायता उपलब्ध कराने की ऐतिहासिक पहल की भी जानकारी दी गई। 25 से अधिक उत्पादों के जीआई टैग पर काम, 'सबौर चना-4' पर विचार विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान डॉ. अनिल कुमार सिंह ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्तमान में बीएयू में लगभग 600 अनुसंधान परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बिहार की समृद्ध पहचान से जुड़े 25 से अधिक स्थानीय कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) दिलाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।