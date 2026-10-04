जहाज अधिक, यात्री कम; भागलपुर के बियाडा घाट में गंगा विहार जैसा सुकून, रविवार को बिना अफरातफरी के हुई यात्रा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। गंगा की लहरों पर रविवार की सुबह कुछ अलग ही सुकून लेकर आई। एक ओर ऊंचा जलस्तर और दूसरी ओर नदी के किनारे से उठती ठंडी हवा। बीच में यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़े जलयान।

बियाडा घाट पर सुबह का नजारा किसी व्यस्त घाट से अधिक सहज और शांत दिखा। न यात्रियों की भीड़, न अफरातफरी और न ही जहाज पर चढ़ने को लेकर आपाधापी। रविवार की छुट्टी का दिन होने के कारण यात्रियों की संख्या भी कम रही और इसके मुकाबले जलयान अधिक मौजूद रहे। ऐसे में गंगा पार करने का सफर लोगों के लिए सहज होने के साथ कुछ हद तक गंगा विहार जैसा सुखद अनुभव भी दे रहा था।

सुबह छह बजे से करीब आधे घंटे के भीतर एक बड़ा और एक छोटा जलयान बियाडा घाट से नवगछिया की ओर रवाना हुआ। इसके बाद भी यात्री पश्चिम और दक्षिण दिशा से धीरे-धीरे घाट की ओर पहुंचते रहे। हालांकि यात्रियों की संख्या कम होने के कारण जलयान को भरने में समय लग रहा था। घाट पर पहले से कई जलयान मौजूद रहने के बावजूद पर्याप्त यात्री जुटने का इंतजार किया जा रहा था। इसी कारण कुछ जलयान निर्धारित समय के बजाय यात्रियों की संख्या के अनुसार रवाना हो रहे थे।

बाइक और सामान पर रोक से कम हुआ दबाव बियाडा घाट पर अब बाइक और सामान लेकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होने का असर व्यवस्था पर साफ दिखाई दिया। इससे यात्रियों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित रही और जलयान पर चढ़ने-उतरने के दौरान भी किसी तरह की अफरातफरी नजर नहीं आई। पैदल यात्रियों के लिए व्यवस्था अपेक्षाकृत सहज रही।

गंगा का जलस्तर ऊंचा होने के बावजूद यात्रियों की सुविधा के लिए घाट पर तत्काल व्यवस्था की गई है। किनारे के निचले हिस्से में बोरा आदि डालकर रास्ते को सुविधाजनक बनाया गया है। इससे यात्रियों को पैदल जलयान तक पहुंचने और उस पर सवार होने में फिलहाल परेशानी नहीं हो रही है। जलयान संचालकों की टीम भी घाट पर मौजूद रही और यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम भी घाट पर मौजूद रही। हालांकि रविवार सुबह व्यवस्था इस कदर सामान्य रही कि किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत महसूस नहीं हुई। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार घाट पर पहुंचते रहे और उपलब्ध जलयान से गंगा पार करते रहे।

ठंडी हवा के बीच गंगा का किनारा बना सुकून का ठिकाना रविवार की सुबह प्रकृति ने भी जलमार्ग सेवा का साथ दिया। गंगा किनारे बहती ठंडी हवा, शांत पानी और सामने खड़े जलयान ने घाट के माहौल को खुशनुमा बना दिया।