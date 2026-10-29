सुर-ताल और शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक छटा भागलपुर जिला युवा उत्सव संपन्न, राज्य स्तर पर जिले का करेंगे प्रतिनिधित्व

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur District Youth Festival 2026: लोकधुनों की मधुर तान, शास्त्रीय नृत्य की भावपूर्ण लय, कविताओं की संवेदनशील अभिव्यक्ति और कैनवास पर बिखरे रंगों के बीच दो दिवसीय भागलपुर जिला स्तरीय युवा उत्सव 2026-27 का बुधवार को भव्य व गरिमामयी समापन हो गया। कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में भागलपुर संग्रहालय एवं अंग सांस्कृतिक भवन परिसर में आयोजित इस महोत्सव में 250 से अधिक युवा कलाकारों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का लोहा मनवाया।

‘नशा मुक्त युवा’ की प्रेरक थीम पर आधारित इस आयोजन के जरिए युवाओं ने कला, संगीत और अभिनय के सशक्त माध्यम से समाज को नशाखोरी के खिलाफ जागरूक करने का पुरजोर संदेश दिया। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने समूह लोक गायन, समूह लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कविता लेखन, चित्रकला, फोटोग्राफी और वाद्य वादन की विभिन्न विधाओं में भाग लेकर सांस्कृतिक चेतना को जीवंत किया। उत्सव के दूसरे दिन सितार, तबला और हारमोनियम की जुगलबंदी के साथ शास्त्रीय कथक नृत्य की प्रस्तुतियों ने सभागार में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

'सुरताल' और सुरभि ग्रुप ने मंच पर बिखेरा जादू प्रतिस्पर्धात्मक मुकाबलों में समूह लोक गायन विधा में दिलजीत कुमार के नेतृत्व वाली टीम ‘सुरताल’ ने पारंपरिक लोकगीतों की सधी हुई प्रस्तुति देकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं समूह लोक नृत्य में आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र, भागलपुर की सुरभि एवं उनके साथी कलाकारों ने अपने लयबद्ध पदचापों और भाव-भंगिमाओं से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं और अव्वल रहे।

भागलपुर जिला युवा उत्सव 2026-27: परिणाम सारणी प्रतियोगी वर्ग (Competitive Category): समूह लोक गायन: दिलजीत कुमार एवं टीम (‘सुरताल’) — प्रथम

समूह लोक नृत्य: सुरभि एवं समूह (आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र, भागलपुर) — प्रथम

नुक्कड़ नाटक: किलकारी बिहार बाल भवन, भागलपुर — प्रथम

चित्रकला: जया भारती — प्रथम

कविता लेखन: अपिता चौधरी — प्रथम गैर-प्रतियोगी वर्ग (Non-Competitive / Classical Category): कथक नृत्य: मोहिनी कुमारी

शास्त्रीय गायन: राधे ठाकुर

सितार वादन: नमन

तबला वादन: शुभम कुमार मिश्रा

हारमोनियम वादन: वैभव राज

फोटोग्राफी: ऋषभ कुमार रंगों के संसार में चित्रकला प्रतियोगिता में जया भारती ने अपनी तूलिका के जादू से बाजी मारी, जबकि शब्दों के चयन और भावपूर्ण अभिव्यक्ति के दम पर कविता लेखन में अपिता चौधरी प्रथम स्थान पर रहीं। नशा मुक्ति और सामाजिक विसंगतियों पर आधारित प्रभावशाली मंचन के लिए नुक्कड़ नाटक विधा में 'किलकारी बिहार बाल भवन' की बाल व युवा नाट्य मंडली ने प्रथम पुरस्कार पर कब्जा जमाया।

शास्त्रीय विधाओं में इन प्रतिभाओं ने जीता दिल गैर-प्रतियोगी और शास्त्रीय संवर्ग में युवा कलाकारों ने अपनी शास्त्रीय साधना का परिचय दिया। कथक नृत्य में मोहिनी कुमारी ने अपने सधे हुए चक्करों और भाव-अभिनय से प्रथम स्थान हासिल किया। शास्त्रीय गायन में राधे ठाकुर की सुरीली आवाज ने समां बांधा।

वाद्य वादन में हारमोनियम पर वैभव राज, सितार पर नमन और तबले की थाप पर शुभम कुमार मिश्रा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। दृश्य कला के तहत आयोजित फोटोग्राफी विधा में ऋषभ कुमार के कैमरे के एंगल और जीवंत फ्रेम को प्रथम पुरस्कार मिला।

राज्य स्तर पर जाने से पहले मिलेगा विशेष ग्रूमिंग सेशन समापन समारोह में सफल प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाणपत्र, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उत्सव को निष्पक्ष व सफल बनाने वाले निर्णायकों, स्वयंसेवकों, संगत कलाकारों और उद्घोषकों को स्मृति चिह्न व अंगवस्त्र प्रदान कर आभार जताया गया।