भीखनपुर गुमटी नंबर एक के बनने वाले अंडरपास की डिजाइन में बदलाव, ऊंचाई-चौड़ाई दोनों बढ़ेगी
भागलपुर के भीखनपुर गुमटी नंबर एक के पास बन रहे अंडरपास की डिजाइन बदली गई है, अब यह अधिक ऊंचा और चौड़ा होगा। गुमटी नंबर दो के पास डायवर्जन रोड बनेगा। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया है। सांसद के हस्तक्षेप के बाद राशि भी बढ़ाई गई है।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भीखनपुर गुमटी नंबर एक के पास बन रहे अंडरपास की डिजाइन में बदलाव किया गया है। वहीं, भीखनपुर गुमटी नंबर दो के पास अंडरपास नहीं बल्कि डायवर्जन रोड बनेगा। 2.5 मीटर ऊंचा और ढाई मीटर चौड़ाई की जगह अब अंडरपास की ऊंचाई 4.2 मीटर और चौड़ाई छह मीटर होगी।
रेलवे ने यह निर्णय स्थानीय लोगों के आवागमन की समस्या को ध्यान में रखकर किया है। इसके लिए लोगों ने प्रदर्शन किया था। तीन महीने पहले अंडरपास का काम को रोक दिया था। सांसद अजय मंडल ने मालदा डीआरएम से रेलवे मंत्री से इस बारे में बात की थी। हाल में रेलवे की टीम ने निर्माण स्थल का जायजा लिया था। स्थानीय लोगों से बात की थी।
टीम के रिपोर्ट के आधार पर अंडरपास की डिजाइन में बदलाव करते हुए राशि भी बढ़ा दी गई है। 10 करोड़ से बढ़ाकर 13.34 करोड़ कर दी गई है। इसमें भीखनपुर गुमटी नंबर दो के पास रेलवे की जमीन पर सड़क बनेगी।
सड़क को त्रिमूर्ति चौक के पास जोड़ा जाएगा। इसके लिए अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। इधर, रेलवे की इस निर्णय से स्थानीय लोगों में खुशी है।
भोलानाथ रेलवे पुल से भीखनपुर गुमटी नंबर दो के बीच ट्रेन शंटिंग यार्ड का निर्माण कराया जा रहा है। यार्ड के विस्तारीकरण के बाद रेलवे जमीन की चारदीवारी कर घेराबंदी कर दी जाएगी। इसलिए भीखनपुर गुमटी नंबर एक के पास अंडरपास बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन अंडरपास की डिजाइन में चौड़ाई और ऊंचाई काफी कम कर दी गई थी।
स्थानीय लोगों ने रोक दिया था काम
चौड़ाई और ऊंचाई काफी कम होने के कारण आपातकालीन स्थित में अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस की आने जाने की समस्या और आवागमन की समस्या को देखते हुए स्थानीय लोग भड़क गए और आंदोलन पर उतर गए।
प्रदर्शनकारियों ने काम रोक दिया था। अंडरपास की ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ाने की मांग को लेकर रेलवे अधिकारियों का घेराव किया था। इसके बाद से नई शंटिंग लाइन का काम भी बंद हो गया। हालांकि नई शंटिंग लाइन में स्लीपर बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। शंटिंग यार्ड का निर्माण चल रहा है।
एडीआरएम, मालदा शिव कुमार प्रसाद के अनुसार भागलपुर शंटिंग नेक के गुमटी नंबर एक व एवं दो पर बन रहे रेलवे अंडरपास के पुनः डिजाइन और निर्माण कराने के लिए डिजाइन में बदलाव का प्रस्ताव है। नई डिजाइन पर कार्य होने पर 13.34 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
रेलवे ने जनता की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, और सभी निर्णय तकनीकी मानकों के आधार पर लिए गए है। सांसद अजय मंडल ने इसका सुझाव दिया था। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा।
