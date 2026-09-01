Bhagalpur Traffic : जीरोमाइल पर ग्रीन सिग्नल का समय 20 से बढ़कर 30 सेकेंड हुआ, तिलकामांझी में फिर से ट्रैफिक सिग्नल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Traffic Update : शहर के प्रमुख और व्यस्ततम चौराहों पर रोजाना लगने वाले भीषण जाम से आम वाहन चालकों और राहगीरों को निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस और स्मार्ट सिटी प्रशासन ने व्यवस्था में बड़े बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। मंगलवार को यातायात डीएसपी संजय कुमार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तकनीकी टीम के साथ संयुक्त रूप से तिलकामांझी और जीरोमाइल चौक का सघन निरीक्षण किया।

इस दौरान टीम ने ट्रैफिक सिग्नलों की समय-सीमा (टाइमिंग) और पोल की लोकेशन व दिशा का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के बाद जीरोमाइल चौक पर ग्रीन सिग्नल का समय 20 सेकेंड से बढ़ाकर 30 सेकेंड करने का बड़ा निर्णय लिया गया है।

जीरोमाइल शहर का सबसे मुख्य प्रवेश द्वार और ट्रांजिट प्वाइंट है। यहां पूर्व में ग्रीन सिग्नल की अवधि महज 20 सेकेंड होने के कारण भारी संख्या में वाहन चौराहा पार नहीं कर पाते थे और देखते ही देखते सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं।

दैनिक जागरण की मुहिम का बड़ा असर: भागलपुर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सुधार के लिए प्रशासन ने शुरू किया काम

जीरोमाइल चौक पर ग्रीन सिग्नल की टाइमिंग 20 सेकेंड से बढ़ाकर की गई 30 सेकेंड; सबौर व तिलकामांझी रूट को मिलेगी राहत

यातायात डीएसपी संजय कुमार और स्मार्ट सिटी की तकनीकी टीम ने किया जीरोमाइल व तिलकामांझी चौक का संयुक्त निरीक्षण

तिलकामांझी समाधि स्थल निर्माण के चलते दो माह से बंद पड़ा ट्रैफिक सिग्नल बुधवार से दोबारा लगाने की तैयारी अब जीरोमाइल से सबौर की ओर तथा जीरोमाइल से कचहरी चौक (तिलकामांझी मार्ग) की ओर जाने वाले दोनों व्यस्त मार्गों पर ग्रीन सिग्नल का समय 10 सेकेंड बढ़ा दिया गया है। 30 सेकेंड का समय मिलने से अधिक वाहन एक बार में निकल सकेंगे, जिससे जाम का दबाव काफी हद तक कम होगा।

दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा जीरोमाइल चौक पर सिग्नल की कम टाइमिंग और उससे पैदा होने वाली जाम की विकट समस्या को लेकर 'दैनिक जागरण' ने लगातार अभियान चलाया था। अखबार ने 21 दिसंबर, 27 फरवरी और 4 अप्रैल 2026 को सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित कर ट्रैफिक व्यवस्था की इन गंभीर कमियों को प्रशासन के संज्ञान में लाया था। दैनिक जागरण की इस मुहिम पर संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस और स्मार्ट सिटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर तकनीकी सुधार को अमलीजामा पहनाया है।

तिलकामांझी में फिर चालू होगा बंद पड़ा सिग्नल उधर, तिलकामांझी चौक पर पिछले करीब दो महीने से बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल को भी दोबारा चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्ञात हो कि अमर शहीद तिलकामांझी समाधि स्थल के निर्माण कार्य के दौरान सिग्नल पोल को अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद तकनीकी टीम ने समाधि स्थल के समीप ही नया सिग्नल लगाने के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित कर लिया है।