जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Toll Tax Collection: भागलपुर जिले और आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों पर सफर करने वाले वाहन चालकों की जेब अब ढीली होने वाली है। जिले से गुजरने वाले चार प्रमुख स्टेट हाईवे (एसएच) पर टोल प्लाजा स्थापित कर वाहनों से विधिवत टोल टैक्स वसूलने की प्रशासनिक तैयारी पूरी गति से शुरू कर दी गई है।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसी) ने इन मार्गों पर टोल प्लाजा का निर्माण कराकर निजी एजेंसी के माध्यम से टोल टैक्स कलेक्शन कराने का निर्णय लिया है। विभाग की ओर से तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना के तहत सभी संबंधित मार्गों से सालाना राजस्व वसूली का वित्तीय लक्ष्य भी आधिकारिक तौर पर निर्धारित कर दिया गया है।

घोघा-पंजवारा मार्ग से होगी सबसे ज्यादा वसूली बीएसआरडीसी द्वारा जारी वित्तीय योजना के अनुसार, झारखंड सीमा और खनन क्षेत्रों को जोड़ने वाले घोघा-पंजवारा स्टेट हाईवे-84 से सर्वाधिक सालाना वसूली का लक्ष्य तय किया गया है। इस मार्ग पर भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही को देखते हुए यहां से प्रतिवर्ष 15.87 करोड़ रुपये का टोल टैक्स जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

वहीं, भागलपुर से बांका को जोड़ने वाले व्यस्त स्टेट हाइवे-25 से सालाना 6.6 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। इसके अलावा, अकबरनगर-अमरपुर स्टेट हाइवे-85 से 3.82 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सुल्‍तानगंज-देवघर मार्ग पर दो लोकेशन से कटेगी पर्ची धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अजगैबीनाथ धाम (सुलतानगंज)-देवघर स्टेट हाइवे-22 पर दो अलग-अलग स्थानों पर टोल टैक्स वसूली की रूपरेखा बनाई गई है। इस मार्ग के लोकेशन-1 से सालाना 3.06 करोड़ रुपये और लोकेशन-2 से 2.87 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया जाएगा। यानी कांवड़िया पथ और देवघर जाने वाले इस मुख्य हाईवे से कुल मिलाकर 5.93 करोड़ रुपये की वार्षिक वसूली की जाएगी।

4 नवंबर को खुलेगी बिड, फिर शुरू होगा संचालन टोल टैक्स वसूली को पारदर्शी और सुचारु बनाने के लिए योग्य एजेंसी के चयन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। बीएसआरडीसी द्वारा जारी आधिकारिक निविदा के तहत आगामी 4 नवंबर को टेक्निकल बिड (तकनीकी बोली) खोली जाएगी।