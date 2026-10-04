भागलपुर फोरलेन पर थार और ट्रक में भीषण भिड़ंत! उड़े परखच्चे, 2 की दर्दनाक मौत; एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

संवाद सूत्र, अकबरनगर (भागलपुर)। Bhagalpur Road Accident अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवनाथपुर फोरलेन के समीप रविवार की सुबह करीब 10:30 बजे तेज रफ्तार का खूनी खेल देखने को मिला। भागलपुर की ओर जा रही एक महिंद्रा थार और विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई।

इस दर्दनाक हादसे में थार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, सफेद रंग की महिंद्रा थार अकबरनगर की ओर से भागलपुर की तरफ जा रही थी। जैसे ही वाहन भवनाथपुर फोरलेन के पास पहुंचा, तभी भागलपुर की ओर से सुल्तानगंज की तरफ तेज रफ्तार में जा रहे एक ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के खेतों और दुकानों में मौजूद लोग दहल गए। दुर्घटना में थार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और परखच्चे उड़ गए। चीख-पुकार के बीच पहुंची डायल-112 की टीम हादसे के बाद फोरलेन पर राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही डायल-112 की इमरजेंसी पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय अकबरनगर थाने को घटना की जानकारी दी।