भागलपुर फोरलेन पर थार और ट्रक में भीषण भिड़ंत! उड़े परखच्चे, 2 की दर्दनाक मौत; एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती
Bhagalpur Road Accident भागलपुर के भवनाथपुर फोरलेन पर रविवार सुबह महिंद्रा थार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस ...और पढ़ें
HighLights
भवनाथपुर फोरलेन पर थार और ट्रक की टक्कर।
हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत।
एक गंभीर घायल मायागंज अस्पताल में भर्ती।
संवाद सूत्र, अकबरनगर (भागलपुर)। Bhagalpur Road Accident अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवनाथपुर फोरलेन के समीप रविवार की सुबह करीब 10:30 बजे तेज रफ्तार का खूनी खेल देखने को मिला। भागलपुर की ओर जा रही एक महिंद्रा थार और विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई।
इस दर्दनाक हादसे में थार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, सफेद रंग की महिंद्रा थार अकबरनगर की ओर से भागलपुर की तरफ जा रही थी। जैसे ही वाहन भवनाथपुर फोरलेन के पास पहुंचा, तभी भागलपुर की ओर से सुल्तानगंज की तरफ तेज रफ्तार में जा रहे एक ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई।
टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के खेतों और दुकानों में मौजूद लोग दहल गए। दुर्घटना में थार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और परखच्चे उड़ गए।
चीख-पुकार के बीच पहुंची डायल-112 की टीम
हादसे के बाद फोरलेन पर राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही डायल-112 की इमरजेंसी पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय अकबरनगर थाने को घटना की जानकारी दी।
इसके बाद अकबरनगर थाने की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से थार के क्षतिग्रस्त मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकलवाने का राहत-बचाव कार्य शुरू किया।
मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस
थानाध्यक्ष रामाशीष कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनके पास से मिले सामान व गाड़ी के नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को सड़क किनारे कर यातायात को सुचारू करा दिया गया है।