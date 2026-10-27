भागलपुर के घोघा में दुकान का शटर उठाते ही चिपका युवक, पलभर में थम गई 25 साल की जिंदगी

संवाद सूत्र, घोघा (भागलपुर)। भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोलसड़क पर एक जलपान की दुकान में मंगलवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई।

दुकान के शटर में अचानक विद्युत धारा (करंट) प्रवाहित होने से दुकान खोलने पहुंचे 25 वर्षीय युवा दुकानदार टिंकू कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक घोघा बाजार निवासी सुरेंद्र उर्फ खदेरन साह के पुत्र थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार की सुबह करीब 7:00 बजे की है। मृतक टिंकू कुमार रोज की तरह सुबह अपनी दुकान खोलने और सफाई करने पहुंचे थे।

उन्होंने दुकान के बाहर झाड़ू लगाने के बाद जैसे ही शटर ऊपर उठाने के लिए हाथ लगाया, वैसे ही शटर में प्रवाहित हो रहे तेज करंट के कारण उनका हाथ उसमें चिपक गया।

स्थानीय लोगों ने प्लास्टिक और बांस की मदद से छुड़ाया

अचानक करंट की चपेट में आने से युवक वहीं अछोर हो गया। आसपास के लोगों ने जब यह माजरा देखा, तो आनन-फानन में सूझबूझ दिखाते हुए प्लास्टिक की कुर्सी और सूखे बांस का प्रयोग कर बड़ी सावधानी से उन्हें शटर से अलग किया।