जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Sandys Compound BCCI Domestic Matches: रेशमी शहर भागलपुर के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। शहर के हृदयस्थली कहे जाने वाले सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट मैचों का रोमांच देखने को मिलेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने सैंडिस कंपाउंड को बीसीसीआई के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र के मैचों की आधिकारिक मेजबानी के लिए विधिवत चयनित कर लिया है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के संबंध में बीसीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनीष राज ने गत 19 सितंबर को भागलपुर जिला क्रिकेट संघ को औपचारिक पत्र भेजकर पूरी रूपरेखा से अवगत कराया है। बीसीए द्वारा भेजे गए आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बीसीसीआई की विशेषज्ञ तकनीकी टीम पहले ही सैंडिस कंपाउंड स्थित खेल मैदान, पिच की प्रकृति, पवेलियन, ड्रेनेज सिस्टम और यहां उपलब्ध अन्य बुनियादी सुविधाओं का सघन भौतिक निरीक्षण कर चुकी है।

निरीक्षण दल की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर मैदान को घरेलू मुकाबलों के लिए हरी झंडी दी गई है और अब इसे तय प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी तरह तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। निर्धारित राष्ट्रीय मानकों पर तैयार होंगी पिच और सुविधाएं बीसीसीआई के घरेलू मैचों के सफल और निर्बाध संचालन के लिए बीसीए ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बीसीए प्रबंधन ने भागलपुर जिला क्रिकेट संघ को निर्देश दिया है कि मुख्य मैदान, मैच पिच, अभ्यास पिच (नेट प्रैक्टिस एरिया), खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम, मेडिकल रूम, मीडिया बॉक्स और दर्शक दीर्घा से जुड़ी तमाम खेल सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं को बीसीसीआई के निर्धारित उच्च मानकों के अनुरूप समय रहते सुदृढ़ किया जाए।

क्रिकेट की बड़ी छलांग आयोजन स्थल: सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम, भागलपुर।

इवेंट: बीसीसीआई (BCCI) के आगामी घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले।

मंजूरी प्राधिकरण: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA)।

आधिकारिक पत्र: बीसीए के सीईओ मनीष राज द्वारा भागलपुर जिला क्रिकेट संघ को प्रेषित (19 सितंबर)।

निरीक्षण रिपोर्ट: बीसीसीआई की विशेषज्ञ टीम द्वारा मैदान, पिच और अधोसंरचना का भौतिक सत्यापन संपन्न।

मुख्य निर्देश: पिच, आउटफील्ड, ड्रेसिंग रूम और दर्शक दीर्घा को बोर्ड के तय प्रोटोकॉल के अनुरूप ढालना। इसके लिए संबंधित एजेंसियों और क्यूरेटरों की देखरेख में पिच निर्माण और मैदान की आउटफील्ड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने के लिए आवश्यक तकनीकी काम तत्काल प्रभाव से शुरू करने को कहा गया है। प्रशासन से समन्वय और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह बीसीए ने भागलपुर जिला क्रिकेट संघ को यह भी निर्देशित किया है कि वह स्थानीय जिला प्रशासन, स्मार्ट सिटी प्रबंधन और संबंधित खेल एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित रखे, ताकि सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और ग्राउंड मैनेजमेंट में किसी प्रकार की अड़चन न आए।