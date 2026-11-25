जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur One Stop Center Sakhi Kendra Women Safety Domestic Violence Report 2026: घर-आंगन! जिसे हर बेटी सबसे सुरक्षित मानती है, कई बार वही सबसे गहरे जख्म दे जाता है। लोकलाज की अदृश्य बेड़ियां वर्षों तक इन सिसकियों को उनके अपने ही आंगन में दबाए रखती थीं, लेकिन अब यह चुप्पी टूट रही है।

भागलपुर का वन स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र) प्रताड़ित महिलाओं का सबसे बड़ा संबल बन गया है। यहां महिलाएं केवल मुकदमा दर्ज कराने नहीं आतीं, बल्कि अपने अधिकार व सरकारी सहायता की जानकारी लेने और मन का बोझ हल्का करने भी पहुंच रही हैं।

महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से संचालित इस केंद्र के आंकड़े महिलाओं के बढ़ते साहस की गवाही देते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 और चालू वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक (19 महीनों में) आगंतुक पंजी में 5,623 प्रविष्टियां दर्ज हुई हैं। इनमें पिछले वर्ष की 3,400 और चालू वर्ष की 2,223 प्रविष्टियां शामिल हैं। यानी प्रतिदिन औसतन 11 महिलाएं सहायता की आस में यहां पहुंच रही हैं।

अपनों से ही सबसे बड़ा खतरा, घरेलू हिंसा के सर्वाधिक 263 मामले रिपोर्ट का कड़वा सच यह है कि महिलाएं बाहर से ज्यादा अपनों के बीच असुरक्षित हैं। दोनों वर्षों में कुल 432 मामले (पिछले वर्ष 254 और चालू वर्ष में 178) दर्ज हुए हैं। इनमें सर्वाधिक 263 घरेलू हिंसा (151 व 112) और 73 दहेज प्रताड़ना (45 व 28) के हैं। इसके अलावा यौन उत्पीड़न के नौ (तीन व छह) और अन्य श्रेणी के 87 मामले (55 व 32) सामने आए हैं।

अपनत्व भरे संवाद से बसे 47 परिवार, 65 मामलों में हुई पुलिस कार्रवाई केंद्र प्रशासक मोना कुमारी बताती हैं कि सभी 432 मामलों में काउंसिलिंग की गई। अपनत्व भरे संवाद से 47 मामलों (23 व 24) में टूटते परिवार फिर से बस गए। वहीं, जहां जुल्म की हद पार हुई, वहां 65 मामलों (पिछले वर्ष 24 और चालू वर्ष में 41) में पुलिस कार्रवाई या प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दो वर्षों में आठ महिलाओं को अस्थायी आश्रय (एक व सात) और चालू वर्ष में दो महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता मिली है। वर्तमान में केंद्र में 72 मामले लंबित हैं।