विक्रमशिला पुल बंद होने के बाद गंगा घाटों पर पुलिस का पहरा; बियाडा से जीरोमाइल तक स्पेशल पेट्रोलिंग, नवगछिया में सशस्त्र बल अलर्ट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज के सहारे होने वाला वाहनों का परिचालन बंद होते ही भागलपुर और नवगछिया पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। गंगा नदी के किनारे बियाडा क्षेत्र से वैकल्पिक फेरी (जहाज) सेवा शुरू होते ही घाटों और पहुंच पथों पर मुसाफिरों व वाहनों का दबाव अचानक बढ़ गया है। यात्रियों की मुकम्मल सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को दुरुस्त रखने के लिए भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमोद कुमार यादव ने नियमित यातायात पुलिस के अतिरिक्त संबंधित थानों की विशेष मोबाइल गश्ती टीमें तैनात कर दी हैं।

अल सुबह से देर शाम तक गंगा पार करने के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रमुख वैकल्पिक मार्गों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा बैठाया गया है। बरारी से तिलकामांझी मार्ग पर बरारी थाने की पुलिस निरंतर पेट्रोलिंग कर रही है, जबकि बियाडा, मीराचक होते हुए जीरोमाइल जाने वाले वैकल्पिक एप्रोच पथ पर औद्योगिक थाने की पुलिस टीम को विशेष गश्त में लगाया गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि भीड़ या सन्नाटे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व मुसाफिरों से मारपीट, छिनतई या लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम न दे सकें।

जाह्नवी चौक से मुख्य सड़क तक हथियारबंद जवान तैनात उधर, नवगछिया पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) वैभव शर्मा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने परबत्ता थाना और जाह्नवी चौक टीओपी पुलिस को वाहनों के सुगम संचालन और सुरक्षा को लेकर चौबीसों घंटे पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। नवगछिया की ओर गंगा घाट से लेकर मुख्य एनएच तक के पूरे दायरे को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। पुलिस के लाठीधारी जवानों के साथ-साथ स्वचालित हथियारों से लैस जवानों को रूट पर लगातार भ्रमणशील रखा गया है, ताकि घाट पर उतरने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की असुरक्षा का सामना न करना पड़े।