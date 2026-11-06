भागलपुर-ढाका मोड़ NH-133E बनेगा फोरलेन, ₹583 करोड़ का टेंडर जारी, 24 महीने में चमकेगी 37 KM सड़क

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Dhaka Mod NH 133E Four Lane Tender: भागलपुर और आसपास के इलाकों में सड़क संपर्क को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। भागलपुर से खड़हरा गांव (ढाका मोड़) तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133ई (NH-133E) को फोरलेन बनाने के लिए 583.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आधिकारिक टेंडर जारी कर दिया गया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 36.600 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और उच्चस्तरीय फोरलेन निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए 24 महीने (दो वर्ष) की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के आवागमन तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।

संसद से लेकर मंत्रालय तक की थी पैरवी] भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने परियोजना का टेंडर जारी होने पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना उनके प्राथमिक ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है। इसके धरातल पर उतरने के लिए वे संसद के पटल से लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तक लगातार प्रयासरत और संपर्क में थे।

एनएच-133ई फोरलेन परियोजना: एक नजर में सड़क का नाम: राष्ट्रीय राजमार्ग-133ई (NH-133E)

विस्तार: भागलपुर से खड़हरा गांव (ढाका मोड़) तक (किमी 0.00 से किमी 36.600)

कुल लंबाई: 36.600 किलोमीटर

स्वीकृत निर्माण लागत: ₹583.47 करोड़ (जीएसटी अतिरिक्त)

निर्माण की समय-सीमा: 24 महीने (2 वर्ष)

टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि: 24 दिसंबर 2026 (दोपहर 3:00 बजे तक)

टेंडर खोलने की तिथि: 31 दिसंबर 2026 सांसद ने कहा कि लगातार किए गए प्रयासों का अब सकारात्मक परिणाम सामने आ चुका है। एनएच-133ई के फोरलेन में तब्दील होने से न केवल आम यात्रियों को जाम और संकरी सड़कों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि यात्रा समय में भी भारी बचत होगी।

सड़क की क्षमता और सुरक्षा बढ़ने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही कृषि उत्पादों की ढुलाई, व्यापारिक गतिविधियों, स्थानीय उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र को एक नई रफ्तार मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से युवाओं और स्थानीय व्यापारियों के लिए विकास के अनगिनत नए अवसर सृजित होंगे।

पेव्ड शोल्डर से लैस होगी सड़क परियोजना के तकनीकी विवरण के अनुसार, भागलपुर से खड़हरा गांव (ढाका मोड़) तक किमी 0.00 से किमी 36.600 के बीच आधुनिक पेव्ड शोल्डर (Paved Shoulder) के साथ पेवमेंट फोरलेन सड़क का निर्माण होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 583.47 करोड़ रुपये तय की गई है, जो जीएसटी रहित है।