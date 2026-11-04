भागलपुर में गंगा नदी के बीच टकराए दो बड़े जहाज, यात्रियों में मची अफरा-तफरी, सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

संवाद सूत्र, नवगछिया (भागलपुर)। Bhagalpur Naugachia Ganga Ship Collision: नवगछिया के जहान्वी चौक घाट से भागलपुर के बीच गंगा नदी पार कर रहे यात्रियों के साथ बुधवार दोपहर बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बीच गंगा में यात्रियों से भरे दो बड़े जहाज अचानक आपस में टकरा गए। बीच धार में हुई इस जोरदार भिड़ंत से दोनों जहाजों पर सवार दर्जनों यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए नदी के बीच भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, गनीमत रही कि किसी भी यात्री के गंभीर रूप से घायल होने या नदी में गिरने की सूचना नहीं है। सभी लोग बाल-बाल बच गए।

तेज झटके से सहम गए यात्री, बीच नदी में मचा कोहराम मिली जानकारी के अनुसार, रोजाना की तरह दर्जनों यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से जहाजों पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। एक जहाज जहान्वी चौक से भागलपुर की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा विपरीत दिशा से आ रहा था। दोपहर के समय जैसे ही दोनों जहाज नदी के मध्य हिस्से में पहुंचे, अचानक एक-दूसरे से जा टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाजों में तेज झटका महसूस हुआ। अप्रत्याशित झटके के कारण जहाजों पर खड़े और बैठे यात्री असंतुलित हो गए और अपनी जान की सुरक्षा को लेकर सहम उठे।

नदी की तेज धार में बिगड़ा जहाजों का संतुलन प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय नाविकों के अनुसार, गंगा नदी की तेज धारा के कारण जहाजों का अचानक संतुलन बिगड़ गया। बहाव तेज होने की वजह से चालकों का नियंत्रण कमजोर पड़ा और दोनों जहाज एक-दूसरे के संपर्क में आ गए। हादसे में जहाजों को किसी बड़े संरचनात्मक नुकसान की खबर नहीं है, जिससे पानी भरने जैसी गंभीर नौबत नहीं आई और एक भीषण त्रासदी होने से बच गई।