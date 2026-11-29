जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Naugachia Ganga Ship Service : बियाडा और नवगछिया के बीच गंगा में जलमार्ग से आवागमन करने वाले यात्रियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पहले से ही सीमित संख्या में जहाजों का परिचालन होने के कारण यात्रियों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा था, और अब एक बड़े मालवाहक जहाज का परिचालन भी पूरी तरह बंद हो गया है।

जीरिया एजेंसी के इस जहाज का संचालन टेंडर की छह माह की अवधि पूरी होने के बाद रोक दिया गया है। इसी बीच, शनिवार को नवगछिया से भागलपुर आ रहा एक जहाज बीच रास्ते में ही फंस गया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस जहाज पर सवार अधिकांश यात्री सरकारी शिक्षक थे, जो हाफ डे के बाद अपने घर लौट रहे थे और घंटों फंसे रहे।

रविवार की छुट्टी और शादी के सीजन से घाट पर उमड़ी भारी भीड़ बियाडा घाट पर शनिवार को जहाजों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। रविवार की छुट्टी और शादी-विवाह का सीजन होने के कारण गंगा पार आने-जाने वालों की संख्या में अचानक काफी वृद्धि हुई है। खासकर नवगछिया की ओर से भागलपुर आने वाले यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि शादी समारोहों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग भागलपुर पहुंच रहे हैं। इससे जहाजों पर यात्रियों के साथ-साथ मोटरसाइकिलों की संख्या भी क्षमता से अधिक हो गई है।

बाइकों की कतार स्थानीय यात्री रमेश और मोहित ने बताया कि लगन शुरू होने के कारण नवगछिया से भागलपुर आने वाले लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है। रविवार की छुट्टी होने के कारण भी लोग सपरिवार गंगा पार आ-जा रहे हैं, जिससे घाटों और जहाजों पर सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक भीड़ देखने को मिल रही है।

बाइक चढ़ाने की आपाधापी में घाट पर बवाल शनिवार को जहाज पर जल्द से जल्द सवार होने की आपाधापी के बीच बियाडा घाट पर तैनात एक कर्मी और बाइक सवार युवक के बीच हिंसक झड़प की नौबत आ गई। बताया गया कि बियाडा घाट से नवगछिया जा रहे संतोष नामक युवक ने अपनी बाइक का टिकट नहीं लिया था।

मारपीट की आई नौबत घाट पर उसने कर्मी से आग्रह किया कि वह सीधे टिकट का पैसा देने को तैयार है, लेकिन इसी अफरातफरी में किसी कारणवश घाट कर्मी का हाथ दब गया। इसके बाद दोनों के बीच गाली-गलौज और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख वहां मौजूद घाट अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद ही युवक को जहाज से गंगा पार भेजा जा सका।