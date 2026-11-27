जागरण संवाददाता, भागलपुर। 1094.53 करोड़ की लागत से भागलपुर और जमालपुर के बीच 52.81 किलोमीटर तीसरी लाइन बिछाई जाएगी।

जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के साथ तीसरी लाइन बिछाने का रास्ता साफ हो गया है। तीन माह में भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

यह इस रेलखंड में सफर करने वाले रेल यात्रियों और कोयला ढुलाई के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। परियोजना को गति देने के लिए कंस्ट्रक्शन पूर्व रेलवे, भागलपुर और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुंगेर व भागलपुर रेल क्षेत्र में करीब 66 हेक्टेयर जमीन के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है।

तीन महीने के भीतर सत्यापन पूरा कर जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी द्वारा जमीन रेलवे को सौंपने की तैयारी है। जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी इकोनामिक कॉरिडोर परियोजना के लिए पूर्व में 1893 करोड़ रुपये का प्राक्कलन रेलवे बोर्ड को भेजा गया था।