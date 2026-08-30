भोर में खिसकी जमीन और मच गई चीख-पुकार: भागलपुर में गंगा निगल गई 16 आशियाने, आंखों के सामने बही जिंदगी भर की कमाई

जागरण संवाददाता, भागलपुर। गंगा नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट आते ही भागलपुर के तटवर्ती इलाकों में कटाव ने अपना रौद्र व विनाशकारी रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रविवार की भोर करीब तीन बजे सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में अचानक नदी ने भीषण कटाव शुरू कर दिया। उस वक्त अधिकांश ग्रामीण गहरी नींद में थे।

अचानक जमीन के बड़े-बड़े हिस्से खिसककर नदी में समाने लगे, जिससे पूरे गांव में भारी चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर बाहर की ओर भागे। जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते या संभलने का मौका मिलता, गंगा की तेज धारा ने एक-एक कर घरों को अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया।

भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित इंग्लिश गांव में रविवार भोर 3 बजे गंगा का भीषण कटाव शुरू, सुबह से दोपहर तक 16 पक्के व कच्चे मकान नदी में विलीन

गहरी नींद में सो रहे ग्रामीणों में मची भगदड़; जान बचाकर भागे लोग, अनाज, कपड़े, जेवर व जरूरी कागजात समेटने तक का नहीं मिला मौका

घटनास्थल पर पहुंचीं सबौर सीओ दिव्या कुमारी और पुलिस बल; बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ने ईसी बैग डालकर शुरू कराया कटाव निरोधी कार्य

प्रभावित परिवारों के सामने खुले आसमान के नीचे रहने और रोजी-रोटी का गहरा संकट; ग्रामीणों ने की स्थायी सुरक्षा की मांग सुबह से लेकर दोपहर तक गांव के 16 पक्के और कच्चे मकान ताश के पत्तों की तरह ढहकर गंगा में समा गए। दोपहर बाद हालात यह थे कि चंद घंटे पहले जहां लोगों के हंसते-खेलते आशियाने और आंगन थे, वहां अब गंगा की तेज और गहरी धाराएं हिलोरें मार रही थीं। कटाव इतना तीव्र था कि घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, जेवरात और जरूरी कागजात तक बाहर नहीं निकाले जा सके।

इन 16 परिवारों के आशियाने गंगा में हुए विलीन कटाव की इस भीषण विभीषिका में राधे साह, श्रवण साह, प्रकाश साह, संजय साह, शंकर साह, छोट्ठु तांती, प्रमोद तांती, संजय तांती, अवधेश तांती, दीपक तांती, भरत डोम, संतोष डोम, राजू डोम, शंभू डोम, मदन डोम और छोटू डोम के मकान पूरी तरह गंगा नदी के गर्भ में समा गए। इनमें शंभू डोम बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। अपना सर्वस्व खो चुके इन परिवारों के सामने अब यह यक्ष प्रश्न खड़ा है कि वे अपने मवेशियों और बच्चों को लेकर इस खुले आसमान के नीचे कहां जाएं।

प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, ईसी बैग से कटावरोधी कार्य शुरू कटाव की सूचना मिलते ही सबौर की अंचलाधिकारी (सीओ) दिव्या कुमारी, थाना प्रभारी सुबोध कुमार, जिला पार्षद जय प्रकाश मंडल और समाजसेवी भागवत चौबे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

इधर, जल संसाधन विभाग के बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर की तकनीकी टीम भी अभियंताओं और एसडीओ के साथ मौके पर पहुंच गई। कटावग्रस्त हिस्से में तेजी से ईसी (EC) बैग और जियो बैग डालने का काम युद्धस्तर पर शुरू किया गया, जिससे दोपहर बाद कटाव की गति पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सका।

जहां सुबह तक था घर-आंगन, वहां अब बह रही गंगा की गहरी धार सुबह तक जिन आंगनों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं और जहां गृहणियां सुबह के चूल्हे की तैयारी में जुटी थीं, दोपहर होते-होते वहां सिर्फ मटमैले पानी का तेज बहाव और खामोशी बची थी। रविवार की भोर इंग्लिश गांव के बाशिंदों के लिए ऐसा खौफनाक मंजर लेकर आई, जिसे वे ताउम्र नहीं भूल पाएंगे।

सबसे हृदयविदारक दृश्य वह था जब लोग अपनी आंखों के सामने अपनी ही जीवन भर की गाढ़ी कमाई और खून-पसीने से बनाए घरों को नदी में गिरते देख रहे थे। कोई घर से बक्सा खींचने का प्रयास कर रहा था तो कोई मवेशियों की रस्सी खोलने को दौड़ रहा था, लेकिन गंगा के कटाव की रफ्तार ने किसी को संभलने का एक पल भी नहीं दिया।