विक्रमशिला पुल बंद होते ही एक्शन में भागलपुर DM व SSP; बियाडा घाट पर अस्थाई थाना, यात्रियों के लिए मुफ्त जहाज सेवा
Vikramshila Setu Repair विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद भागलपुर में गंगा पार करने वाले यात्रियों के लिए बियाडा घाट ...और पढ़ें
HighLights
विक्रमशिला सेतु बंद होने पर बियाडा घाट से जहाज सेवा शुरू।
पैदल यात्रियों के लिए गंगा पार करना पूरी तरह निशुल्क।
सुरक्षा हेतु घाट पर नया अस्थाई थाना और पुलिस बल तैनात।
डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Vikramshila Setu Repair विक्रमशिला सेतु के तीन महीने तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद होने के बाद गंगा पार करने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत मिली है। 1 अक्टूबर से सीमा सड़क संगठन (बीआरओ, सिक्किम) की विशेषज्ञ तकनीकी टीम ने सेतु पर लगे बेली ब्रिज को हटाने और स्थायी पुनर्स्थापन का कार्य औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है।
वहीं, सड़क मार्ग ठप होने से आमजन की दुश्वारियों को कम करने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर बरारी औद्योगिक क्षेत्र स्थित बियाडा गंगा घाट से बड़े जहाजों (वेसल/क्रूज) का नियमित परिचालन विधिवत प्रारंभ कर दिया गया है।
गंगा के दोनों छोर पर यात्रियों की भारी भीड़ को सुगमता से पार कराने के लिए प्रशासन ने आधुनिक व बड़े जहाजों को उतारा है, जिससे यात्रा न केवल सुगम बल्कि सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूरी तरह सुरक्षित भी होगी।
यात्रियों का सफर पूरी तरह मुफ्त
बियाडा घाट पर तैयारियों और परिचालन का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां समय पूर्व पूरी कर ली गई हैं। जलमार्ग से आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले बड़े वेसल्स की व्यवस्था की गई है।
बाइक का लगेगा तय शुल्क: डीएम
डीएम ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों और पैदल मुसाफिरों के लिए जहाज का सफर पूरी तरह निशुल्क रहेगा। किसी भी यात्री से कोई टिकट शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, मोटरसाइकिल और अन्य व्यावसायिक कार्गो (माल ढुलाई) के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरें लागू की गई हैं। यह व्यवस्था 70:30 के राजस्व साझा अनुपात (रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल) के तहत संचालित की जा रही है।
घाट पर खुला नया अस्थाई थाना
घाट पर उमड़ने वाली संभावित भीड़ और विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर मुकम्मल सुरक्षा ढांचा तैयार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बियाडा घाट पर एक संयुक्त प्रशासनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके ठीक बगल में एक नया 'अस्थाई थाना' क्रियाशील कर दिया गया है।
बियाडा घाट जहाज सेवा व सुरक्षा
सेवा स्थल: बियाडा गंगा घाट (बरारी औद्योगिक क्षेत्र, भागलपुर)।
यात्री किराया: आम मुसाफिरों (पैदल यात्रियों) के लिए पूरी तरह निशुल्क (Free)।
माल व वाहन किराया: मोटरसाइकिल और अन्य कार्गो पर निर्धारित सरकारी दर लागू (70:30 सरकारी राजस्व साझा अनुपात)।
सुरक्षा तंत्र:
संयुक्त प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित।
घाट पर नया 'अस्थाई थाना' क्रियाशील।
अधिकारी: 2 पुलिस इंस्पेक्टर (थाना प्रभारी) व प्रति शिफ्ट 2 अतिरिक्त अधिकारी।
बल: 24 घंटे की शिफ्ट में करीब 60 पुलिसकर्मियों की तैनाती।
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सेतु कार्य प्रगति: बीआरओ (BRO सिक्किम) की तकनीकी विंग ने बेली ब्रिज को हटाने (Dismantling) का काम 1 अक्टूबर से शुरू किया।
60 जवान संभालेंगे 24 घंटे कमान
एसएसपी के अनुसार, इस अस्थाई थाने की कमान दो पुलिस इंस्पेक्टरों को सौंपी गई है, जो थाना प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके अतिरिक्त हर शिफ्ट में दो अन्य पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिससे घाट पर चौबीसों घंटे राजपत्रित व सक्षम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित होगी। सुरक्षा व्यवस्था में पहले दिन से ही करीब 60 पुलिस जवानों को विभिन्न संवेदनशील प्वाइंट्स पर तैनात किया गया है, जो यात्रियों की कतारबद्ध आवाजाही और निगरानी सुनिश्चित कराएंगे।
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