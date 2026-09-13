कोई छत से लगा रहा छलांग, किसी को लंदन में चाहिए घर; बिहार में बाढ़ के बीच वायरल होने का क्रेज

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बाढ़ ने जहां जिले के हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल कर रखी है, वहीं सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटरों के लिए वह उभरने का अवसर बन गया है।

गांव की महिलाएं और युवतियां, जो पहले बच्चों या दोस्तों के साथ सामान्य वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती थीं, अब बाढ़ के पानी के बीच मस्ती, तैराकी और छलांग लगाने के वीडियो पोस्ट कर रही हैं।

कोई छत से पानी में कूद रहा है तो कोई पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर वीडियो बना रहा है। बैकग्राउंड में बजते गानों के साथ ये वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखकर बाढ़ के बीच बनाए जा रहे इन वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है।

इन पोस्ट व रीलों के जारी होने के बाद कई क्रिएटरों के फॉलोअर तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति यह है कि रोज दो से चार नए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। कुछ क्रिएटर बाढ़ की परेशानी को दिखाते हुए बिहार से बाहर रहने वाले समाजसेवियों से मदद की अपील कर रहे हैं। वहीं, कुछ के वीडियो में बाढ़ के पानी के बीच मस्ती और मनोरंजन का अंदाज देखने को मिल रहा है।

नाव पर नेता बने युवक का वीडियो आठ हजार लोगों ने किए पसंद मनीष ऋषि नाम की आइडी से पोस्ट किए गए वीडियो में नाव पर सवार एक युवक नेता के लिबास में नजर आता है। वह अपने पीए से कहता है कि इस बार उसे लंदन में घर चाहिए।

बाढ़ के दौरान अपनी आवाज उठाने और जनता के लिए खड़े रहने का संवाद बोलते हुए वह कहता है कि देश के सभी शहरों में उसका एक-एक घर है, अब लंदन में भी मकान चाहिए। उनके उस वीडियो को करीब आठ हजार लोगों ने पसंद किए हैं।

छात्र आंदोलन के बहाने मदद की अपील, 1.62 लाख लाइक राकेश कुमार नाम की आइडी से पोस्ट वीडियो में छात्र आंदोलन का अंदाज दिखता है। वीडियो में सरदार जी की आवाज के बाद राकेश सहयोग की अपील करते नजर आते हैं।

वह समाजसेवियों का नाम लेते हुए कहते हैं कि बाढ़ के बीच लोगों को मदद की जरूरत है। इस वीडियो को करीब 1.62 लाख लोगों ने पसंद किया है। पांच युवतियों ने बाढ़ में लगाई छलांग, वीडियो को मिली 20 हजार लाइक अर्चना कुमारी नाम की आइडी से पोस्ट वीडियो में पांच युवतियां सड़क से बाढ़ के पानी में छलांग लगाती नजर आती हैं। इसके बाद वे एक-दूसरे से गले मिलती हैं और नृत्य करती हैं।

करीब 50 सेकेंड के इस वीडियो में बाढ़ का पानी भी साफ दिखाई देता है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। उस वीडियो को करीब 20 हजार लोग पसंद कर चुके हैं। छत से बाढ़ के पानी में छलांग, दो दिन में 50 हजार से ज्यादा लाइक नेहा यादव नाम की आइडी पर पोस्ट वीडियो में आधा दर्जन से अधिक महिलाएं और युवतियां छत से एक-एक कर बाढ़ के पानी में छलांग लगाती दिखाई देती हैं।