भागलपुर में बाढ़-अतिवृष्टि से 31,260 हेक्टेयर में फसल बर्बाद; 51.43 करोड़ मुआवजे का आकलन, 25,787 आवेदनों का निबटारा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Crop Damage Compensation: अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में हुई मूसलाधार अतिवृष्टि और विभिन्न नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि से भागलपुर जिले में खरीफ फसलों को भारी तबाही झेलनी पड़ी है। जिला कृषि विभाग द्वारा तैयार विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, जिले में लगभग 31,260.35 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल क्षति का आकलन किया गया है।

आपदा प्रबंधन विभाग के निर्धारित मानकों के तहत 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति वाले क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए किसानों की आर्थिक भरपाई के लिए करीब 51.43 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि का आकलन किया गया है। फसल क्षति इनपुट अनुदान को लेकर जिले भर के 89,029 प्रभावित किसानों ने अब तक ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए हैं। किसानों को समय पर राहत राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर तेजी से जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 25,787 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। आवेदनों के त्वरित निबटारे के लिए रविवार को अवकाश के बावजूद जिला और प्रखंड कृषि कार्यालय खुले रहे और कर्मी सत्यापन कार्य में जुटे रहे।

सही आवेदन बढ़ रहे आगे, त्रुटिपूर्ण किए जा रहे रिजेक्ट जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम शंकर प्रसाद ने बताया कि फसल क्षति मुआवजे को लेकर किसानों के आवेदनों की जांच अत्यंत पारदर्शिता और तेजी से की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धरातलीय जांच और राजस्व अभिलेखों के मिलान के दौरान जिनका आवेदन पूरी तरह सही पाया जा रहा है, उसे अविलंब भुगतान की अगली प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं, जिन आवेदनों में मानक के अनुरूप साक्ष्य नहीं मिल रहे अथवा कमियां पाई जा रही हैं, उन्हें सीधे रिजेक्ट किया जा रहा है।