'AC वाले जहाज पर हूं; 2 घंटे में अमेरिका लैंड कर जाऊंगा, जलयान के हाल पर भागलपुर के यात्री का तंज

अभिषेक प्रकाश, भागलपुर। सुबह 8:10 बजे बियाडा घाट से यात्रियों को लेकर जहाज गंगा की तेज धारा को चीरते हुए जाह्नवी चौक की ओर बढ़ा। जहाज पर सवार चौसा निवासी शाहबाज आलम वीडियो कॉल पर अपने किसी संबंधी से बात करते हुए बोले- "हेलो, जहाज खुल गई है। एसी वाले जहाज पर हूं... दो घंटे के अंदर मैं अमेरिका लैंड कर जाऊंगा!"

उमस और तपती धूप के बीच उनका यह कटाक्ष कुछ पल के लिए जहाज पर खड़े यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान ले आया। जहाज पर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कई यात्री खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। तेज धूप और उमस के कारण लोग पसीने से तरबतर।

इसी दौरान बिहपुर की रितु कुमारी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ीं। सहयात्रियों ने छतरी की आड़ दी और चेहरे पर पानी का छींटा मारा। कुछ देर बाद उनकी स्थिति सामान्य हुई। गौरीपुर के रमेश ने बताया कि तेज धूप और उमस में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से सफर काफी मुश्किल रहा। छोटी परबत्ता के गणेश मंडल ने बताया कि घाट पर उतरने-चढ़ने के दौरान भीड़ को व्यवस्थित करने की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए।

9:45 बजे जाह्नवी चौक घाट पहुंचा, उतरने में लगे 20 मिनट करीब एक घंटे 35 मिनट के सफर के बाद जहाज 9:45 बजे जाह्नवी चौक घाट पहुंचा। लेकिन यहां पहुंचने के बाद भी यात्रियों की परेशानी खत्म नहीं हुई। नीचे पहले से भीड़ और अव्यवस्था थी।