जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Education Department Work Distribution : भागलपुर जिला शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन और फाइलों के निपटारे को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय के विशेष निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) मुकेश कुमार ने जिले के तीनों जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) के बीच विभागीय कार्यों और अलग-अलग शाखाओं का औपचारिक बंटवारा कर दिया है।

महेश प्रसाद को स्थापना व एसएसए तो रजनीश झा को मिला एमडीएम का जिम्मा विभागीय आदेश के अनुसार, महेश प्रसाद को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना तथा समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) का प्रभार दिया गया है। वहीं, रजनीश कुमार झा को मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) और योजना एवं लेखा शाखा की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि नीलम राज को माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता के साथ-साथ उच्च शिक्षा का प्रभार दिया गया है। इस स्पष्ट बंटवारे से सभी शाखाओं में अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई है।

गबन कांड के बाद नए अधिकारियों की हुई थी तैनाती, प्रभार मिलने से काम में आएगी तेजी गौरतलब है कि पूर्व में भागलपुर जिला शिक्षा विभाग में 98.12 लाख रुपये के गबन का बड़ा मामला सामने आने के बाद तत्कालीन डीईओ और डीपीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद सरकार और विभाग ने जिले में नए प्रशासनिक और शिक्षा पदाधिकारियों की तैनाती की थी।