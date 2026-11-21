भागलपुर DM अलंकृता पांडेय के निर्देश पर DEO मुकेश ने जारी किया लेटर, DPO महेश, रजनीश व नीलम राज के बीच बांट दिया काम
Bhagalpur Education Department Work Distribution भागलपुर जिला शिक्षा विभाग में लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर डीईओ ने तीनों डीपीओ के बीच औपचारिक रूप से कार्यों का बंटवारा कर दिया है। इस कदम से प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और स्थापना, एमडीएम, माध्यमिक शिक्षा सहित विभिन्न शाखाओं में कामकाज में तेजी आएगी।
HighLights
डीएम के निर्देश पर डीईओ ने किया कार्य बंटवारा।
तीनों डीपीओ को मिली अलग-अलग विभागीय जिम्मेदारियां।
लंबित कार्यों के निष्पादन में अब आएगी तेजी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Education Department Work Distribution : भागलपुर जिला शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन और फाइलों के निपटारे को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय के विशेष निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) मुकेश कुमार ने जिले के तीनों जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) के बीच विभागीय कार्यों और अलग-अलग शाखाओं का औपचारिक बंटवारा कर दिया है।
महेश प्रसाद को स्थापना व एसएसए तो रजनीश झा को मिला एमडीएम का जिम्मा
विभागीय आदेश के अनुसार, महेश प्रसाद को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना तथा समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) का प्रभार दिया गया है। वहीं, रजनीश कुमार झा को मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम) और योजना एवं लेखा शाखा की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि नीलम राज को माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता के साथ-साथ उच्च शिक्षा का प्रभार दिया गया है। इस स्पष्ट बंटवारे से सभी शाखाओं में अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई है।
गबन कांड के बाद नए अधिकारियों की हुई थी तैनाती, प्रभार मिलने से काम में आएगी तेजी
गौरतलब है कि पूर्व में भागलपुर जिला शिक्षा विभाग में 98.12 लाख रुपये के गबन का बड़ा मामला सामने आने के बाद तत्कालीन डीईओ और डीपीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इस कार्रवाई के बाद सरकार और विभाग ने जिले में नए प्रशासनिक और शिक्षा पदाधिकारियों की तैनाती की थी।
भागलपुर जिला शिक्षा विभाग: जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) के बीच प्रभार आवंटन
|अधिकारी का नाम
|आवंटित पद / जिम्मेदारी (शाखा)
|मुख्य कार्यक्षेत्र व दायित्व
|श्री मुकेश कुमार
|जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), भागलपुर
|डीएम अलंकृता पांडेय के निर्देशानुसार पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक कमान और सभी शाखाओं की समीक्षा।
|श्री महेश प्रसाद
|जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO), स्थापना एवं समग्र शिक्षा अभियान
|शिक्षकों की सेवा, वेतन, प्रतिनियुक्ति (स्थापना) और बिहार शिक्षा परियोजना/समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के कार्य।
|श्री रजनीश कुमार झा
|जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO), मध्याह्न भोजन (MDM) व योजना एवं लेखा
|विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन, बजट, वित्तीय लेखा-जोखा और विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन।
|श्रीमती नीलम राज
|जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO), माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता एवं उच्च शिक्षा
|माध्यमिक (हाई स्कूल) और उच्च माध्यमिक विद्यालय, साक्षरता अभियान तथा महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा से जुड़े सरकारी कार्य।
नवनियुक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार के पदभार ग्रहण करने के बाद, पिछले करीब एक महीने से विभागीय कार्यों का स्पष्ट और लिखित बंटवारा नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण योजनाएं और शिक्षकों से जुड़े मामले लंबित पड़े थे।
अब डीएम अलंकृता पांडेय के निर्देश पर सभी तीनों डीपीओ को उनके प्रभार आवंटित हो जाने के बाद स्थापना, समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन और माध्यमिक शिक्षा समेत सभी शाखाओं में कामकाज में काफी तेजी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही, लंबे समय से अटकी फाइलों और लंबित मामलों के निष्पादन का रास्ता भी अब पूरी तरह साफ हो गया है।
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