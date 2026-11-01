भागलपुर में आग से रोशन होंगी इमरती, लड्डू और गुजिया; स्थानीय युवाओं ने बनाईं मिठाई व तोते के आकार की मोमबत्तियां

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Diwali Special Designer Candles in Bhagalpur: लोकपर्व दीपावली को लेकर भागलपुर के बाजारों में रोशनी और मिठास का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। इस बार मोमबत्ती बाजार में केवल पारंपरिक मोमबत्तियां ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की लजीज मिठाइयों और सुंदर फूलों के आकार में ढली डिजाइनर मोमबत्तियां ग्राहकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई हैं।

घरों को जगमग करने के लिए लोग मोदक, लड्डू, काजू कतली, इमरती और गुजिया के हुबहू आकार वाली मोमबत्तियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा, पानी से भरे उथले बर्तनों या कांच के बाउल में तैरने वाली 'फ्लोटिंग डेजी' और 'लोटस फ्लावर' मोमबत्तियां भी लोगों को खूब भा रही हैं।

स्थानीय युवाओं का हुनर, रोजगार को मिला नया पंख इन कलात्मक मोमबत्तियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें किसी बड़े औद्योगिक शहर से मंगाने के बजाय भागलपुर के स्थानीय हुनरमंद युवाओं द्वारा अपने घरों और छोटी कार्यशालाओं में तैयार किया जा रहा है।

मोमबत्ती विक्रेता गौरव कुमार ने बताया कि ग्राहकों की आधुनिक पसंद को देखते हुए इस साल बाजार में कई नए और इनोवेटिव डिजाइन उतारे गए हैं। स्थानीय स्तर पर इन मोमबत्तियों के बड़े पैमाने पर निर्माण से युवाओं को त्योहार के समय घर बैठे स्वरोजगार और अच्छी कमाई का साधन मिल रहा है। कीमत के लिहाज से भी ये उत्पाद बजट के अनुकूल हैं; जहां साधारण मोमबत्तियों का पैकेट मात्र आठ रुपये से शुरू है, वहीं उच्च गुणवत्ता वाले फैंसी और डिजाइनर पैकेट 80 रुपये से 120 रुपये के बीच उपलब्ध हैं।

200 रुपये की 'तोते वाली मोमबत्ती' बनी आकर्षण का केंद्र शहर के मोदीनगर इलाके की युवा शिल्पी पूजा बताती हैं कि वे इस दीपावली पर पारंपरिक दायरों से बाहर निकलकर प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने इस बार बेहद बारीक नक्काशी के साथ 'तोते के आकार' की मोमबत्ती गढ़ी है। इस खास मोमबत्ती की कीमत 200 रुपये प्रति पीस रखी गई है, जो इस बार के बाजार में सबसे महंगी और विशिष्ट श्रेणी में शामिल है।

पूजा ने बताया कि तोते के अलावा उन्होंने इमरती, लड्डू, काजू कतली और गुजिया जैसी पारंपरिक मिठाइयों के सटीक सांचों से ऐसी मोमबत्तियां बनाई हैं, जो पहली नजर में बिल्कुल असली मिठाई जैसी प्रतीत होती हैं। होम डेकोरेशन और गिफ्टिंग के लिए बनी पहली पसंद रंग-बिरंगी, सुगंधित और सुंदर डिजाइनों में उपलब्ध ये मोमबत्तियां केवल घर के कोनों को रोशन करने के लिए ही नहीं खरीदी जा रही हैं, बल्कि लोग अपने सगे-संबंधियों, दोस्तों और व्यापारिक सहयोगियों को दीवाली गिफ्ट और हैंपर्स के रूप में उपहार देने के लिए भी इनकी खासी मांग कर रहे हैं।