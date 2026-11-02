शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन! भागलपुर-बांका में अतिरिक्त वेतन निकासी पर 1.22 करोड़ की वसूली शुरू, 350 शिक्षक रडार पर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में सरकारी शिक्षकों और कर्मियों द्वारा अतिरिक्त वेतन व राशि निकासी के मामलों में शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है। भागलपुर और बांका जिले में अब तक चिह्नित 43 मामलों में कुल 1.22 करोड़ रुपये की अवैध रूप से निकाली गई राशि की रिकवरी की जा रही है।

क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडीई) कार्यालय द्वारा 31 अक्टूबर तक संकलित औपबंधिक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों जिलों से अब तक कुल 67.61 लाख रुपये की सरकारी राशि की सफल वसूली की जा चुकी है, जबकि शेष बचे 55.26 लाख रुपये को वसूलने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो भागलपुर जिले में अतिरिक्त राशि निकासी के कुल 31 मामले सामने आए हैं, जिनमें 1.04 करोड़ रुपये की वसूली योग्य राशि चिह्नित की गई है। इसमें से विभाग अब तक 53.43 लाख रुपये वसूलने में सफल रहा है, जबकि 51.24 लाख रुपये की वसूली अभी प्रक्रियाधीन है।

वहीं, बांका जिले में चिह्नित 12 मामलों में कुल 18.20 लाख रुपये की राशि वसूल की जानी थी, जिसमें से 14.18 लाख रुपये सरकारी कोष में जमा कराए जा चुके हैं और मात्र 4.01 लाख रुपये की रिकवरी शेष रह गई है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह वर्तमान औपबंधिक रिपोर्ट है और अंतिम समीक्षा के बाद विस्तृत पूर्ण प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को समर्पित किया जाएगा।

फर्जी शिक्षिका तनुश्री मामले में 46.87 लाख रुपये होल्ड, ऑपरेटर जेल में प्रमंडल में अतिरिक्त निकासी की जांच के साथ-साथ भागलपुर में बहुचर्चित फर्जी शिक्षिका तनुश्री के नाम पर हुए 98.12 लाख रुपये के कथित वित्तीय गबन का मामला भी तकनीकी जांच के दायरे में है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, वित्तीय गबन पर तत्काल रोक लगाते हुए संबंधित बैंक खाते में 46.87 लाख रुपये की राशि को फ्रीज (होल्ड) करा दिया गया है।

इस सुनियोजित फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपित संविदा ऑपरेटर अविनाश राज को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि विभाग अब आरोपित के पारिवारिक सदस्यों से भी लगातार संपर्क साध रहा है और गबन की गई शेष सरकारी राशि को अविलंब राजकोष में वापस जमा करने की प्रक्रिया चला रहा है।

350 शिक्षकों के अतिरिक्त वेतन भुगतान की जांच, बीआरसी में सूची जारी पूर्व से चिह्नित मामलों के अतिरिक्त भागलपुर जिले के लगभग 350 ऐसे शिक्षक भी विभागीय जांच के दायरे में आ गए हैं, जिनके बैंक खातों में तकनीकी या लिपिकीय त्रुटि के कारण किसी न किसी रूप में निर्धारित स्लैब से अधिक वेतन जाने की आशंका है। अधिक वेतन पाने वाले शिक्षकों की यह सूची फिलहाल संभावित है, जिस पर अंतिम निर्णय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के स्तर पर विस्तृत स्क्रूटनी के बाद लिया जाएगा।