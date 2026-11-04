बंगाल DGP ने मांगी मदद, बिहार पुलिस का आधी रात को ऑपरेशन; भागलपुर में बंद मकान से अपहृत कारोबारी बरामद

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बंगाल से अपहृत कारोबारी राजेश सरकार को भागलपुर की पुलिस टीम ने बाथ थानाक्षेत्र के देवधा गांव से देर रात सकुशल बरामद कर लिया।

उन्हें गांव में बने एक आलीशान मकान में बंद कर रखा गया था। घर के सारे कमरे में ताला लटका हुआ था। चारदीवारी के अंदर सामने वाले बंद कमरे से पुलिस टीम ने ऑपरेशन के दौरान धनबाद के दो, बांका के शंभूगंज के एक और एक मकान के केयर टेकर को हिरासत में ले लिया है।

केयर टेकर जगत मंडल के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। बंगाल के डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता ने चार दिन पूर्व चौबीस परगना इलाके से अपहृत कारोबारी राजेश सरकार की लोकेशन तकनीकी जांच में भागलपुर में होने पर प्रदेश की प्रभारी डीजीपी प्रीता वर्मा से अपहृत के सकुशल बरामदगी को लेकर सहायता मांगी थी।

मामले की जानकारी मिलने पर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम को बाथ थानाक्षेत्र के देवधा गांव स्थित लोकेशन वाली जगह पर अपहृत के सकुशल बरामदगी को ऑपरेशन के लिए भेजा। स्वयं ऑपरेशन की मॉनीटरिंग करते रहे। मंगलवार की देर रात हुए ऑपरेशन में करीब एक घंटे की मशक्कत बाद ऑपरेशन सफल रहा। देवधा गांव के एक बंद पड़े आलीशान भवन में बाहर के कमरे में बंद कर रखे गए राजेश सरकार को सकुशल बरामद कर लिया गया। बंद पड़े उस आलीशान मकान के केयर टेकर स्थानीय जगत मंडल को भी उसी मकान से हिरासत में पुलिस टीम ने ले लिया है।

उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। बंद कमरे से धनबाद निवासी अमन कुमार समेत दो और बांका के शंभूगंज निवासी एक आरोपित को हिरासत में पुलिस टीम ने ले लिया है। घटनाक्रम को लेकर पूछताछ बाद पुलिस टीम लगातार छापामारी कर रही है।