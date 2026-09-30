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दिल्ली आना-जाना होगा आसान, आनंद विहार-जोगबनी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का एलान, बरौनी, नवगछिया और कटिहार में भी रुकेगी

By Lalan Rai Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Wed, 30 Sep 2026 05:48 AM (GMT+05:30)

रेलवे ने दुर्गापूजा, दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आनंद विहार टर्मिनल और जोगबनी ...और पढ़ें

आनंद विहार टर्मिनल और जोगबनी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

आनंद विहार टर्मिनल और जोगबनी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

HighLights

  1. आनंद विहार-जोगबनी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी।

  2. दुर्गापूजा, दीपावली, छठ पर यात्रियों की भीड़ कम होगी।

  3. नवगछिया, कटिहार, बरौनी में भी ट्रेन का ठहराव होगा।

संवाद सूत्र, नवगछिया (भागलपुर)। आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली-एनसीआर से बिहार आने और पर्व के बाद लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार टर्मिनल और जोगबनी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इस ट्रेन के परिचालन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सीमांचल-कोसी के बीच सफर करने वाले हजारों प्रवासियों को सीधी और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा।

10 अक्टूबर से शुरुआत, देखें समय-सारिणी

रेलवे द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार:

  • गाड़ी संख्या 04008 (आनंद विहार – जोगबनी फेस्टिवल स्पेशल): 10 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी। यह ट्रेन यात्रा के अगले दिन यानी प्रत्येक रविवार की सुबह 07:10 बजे नवगछिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और आगे कटिहार होते हुए जोगबनी तक जाएगी।

  • गाड़ी संख्या 04007 (जोगबनी – आनंद विहार फेस्टिवल स्पेशल): वापसी दिशा में यह ट्रेन 11 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार को जोगबनी से प्रस्थान करेगी। यह स्पेशल ट्रेन रविवार की रात 10:45 बजे नवगछिया पहुंचेगी और वहां से अपने गंतव्य आनंद विहार के लिए आगे बढ़ेगी।

  • आनंद विहार – जोगबनी फेस्टिवल स्पेशल: एक नजर में

    • ट्रेन संख्या 04008 (आनंद विहार-जोगबनी स्पेशल):

      • परिचालन अवधि: 10 अक्टूबर से 07 नवंबर 2026 तक (प्रत्येक शनिवार)।

      • नवगछिया आगमन: रविवार सुबह 07:10 बजे।

    • ट्रेन संख्या 04007 (जोगबनी-आनंद विहार स्पेशल):

      • परिचालन अवधि: 11 अक्टूबर से 08 नवंबर 2026 तक (प्रत्येक रविवार)।

      • नवगछिया आगमन: रविवार रात 10:45 बजे।

    • रूट व प्रमुख ठहराव: हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, नवगछिया, कटिहार और जोगबनी।

    • लाभार्थी क्षेत्र: दिल्ली-एनसीआर, उत्तर बिहार, कोसी-अंग प्रदेश और सीमांचल।

    • नवगछिया, कटिहार और बरौनी के यात्रियों को राहत

    यह फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन मार्ग में कटिहार, नवगछिया, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी और हाजीपुर सहित उत्तर बिहार के कई महत्वपूर्ण जंक्शनों पर रुकेगी।

    नवगछिया और कटिहार में ठहराव सुनिश्चित होने से भागलपुर, पूर्णिया और सीमांचल के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को दिल्ली आने-जाने में भारी सहूलियत होगी। त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में सीट न मिलने से परेशान यात्रियों को इस स्पेशल ट्रेन के शुरू होने से कंफर्म टिकट की बड़ी राहत मिलेगी।

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