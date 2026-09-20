जब बाढ़ ने रोके रास्ते, रिश्तों ने खोली राह; बीमार नानी की सेवा के लिए भागलपुर पहुंचा नाती

नमन कुमार, अकबरनगर। बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन अकबरनगर के गांवों में जिंदगी अभी सामान्य नहीं हुई है। कहीं घरों के आसपास गन्दा पानी जमा है, कहीं कीचड़ ने रास्ते रोक रखे हैं तो कहीं बाढ़ के साथ बह गए रोजगार को फिर खड़ा करने की चिंता है। इन मुश्किलों के बीच लोगों ने एक-दूसरे का सहारा बनकर जीना सीखा है।

बाढ़ ने घरों को जरूर घेरा, लेकिन रिश्तों की गर्माहट को नहीं डुबो सकी। इसी संघर्ष के बीच एक तस्वीर रिश्तों की गहराई बयां करती है। रनुचक में नानी ललिता देवी की तबीयत खराब होने की खबर मिली तो नाती ने रास्ते की परवाह नहीं की। जलजमाव और बाढ़ से घिरे रास्तों के बीच किसी तरह ननिहाल पहुंचा। नानी की हालत देख उनकी सेवा में जुट गया। दवा, भोजन और जरूरत की छोटी-छोटी चीजों का इंतजाम करने लगा। उसके लिए बाढ़ के बीच ननिहाल पहुंचना मजबूरी नहीं, उस रिश्ते का कर्ज था, जिसे वह मुश्किल वक्त में चुकाना चाहता था।