18 अक्टूबर से शुरू होगा सिमरिया कल्पवास मेला, सुरक्षा से लेकर सफाई तक का डीएम-एसपी ने लिया जायजा

संवाद सूत्र, बीहट (बेगूसराय)। राजकीय सिमरिया कल्पवास मेला 18 अक्टूबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक चलेगा। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

बुधवार को डीएम रिची पांडेय और एसपी मनीष कुमार ने कल्पवास मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।

इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से सुरक्षा, प्रकाश, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और साफ-सफाई की व्यवस्था की जानकारी ली।

दो दिनों में बहाल होगी रोशनी की व्यवस्था

डीएम ने कहा कि मेला क्षेत्र में दो दिनों के भीतर प्रकाश की समुचित व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। शौचालय और चापाकल लगाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सभी आवश्यक कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। गंगा तट और अन्य खतरनाक रास्तों पर बैरिकेडिंग कराने का निर्देश भी दिया गया।

तीन शिफ्ट में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि कल्पवास मेला क्षेत्र में 150 से अधिक पुलिसकर्मियों की तीन शिफ्ट में तैनाती की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग है।