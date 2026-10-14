बेगूसराय में 256 करोड़ के एलिवेटेड फ्लाईओवर का 96% पूरा, 4.2 किमी लंबे मार्ग की DM ने तय की डेडलाइन

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। जिले में विकास योजनाओं के निर्माण में देरी और कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने तकनीकी विभागों, नीति आयोग के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम और सीएसआर मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने बेगूसराय शहर में एनएच-31 पर निर्माणाधीन चार लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर को नवंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया।

डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध एकरारनामा रद करने, सुरक्षा राशि जब्त करने और काली सूची में डालने जैसी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, ऊर्जा, सिंचाई, औद्योगिक विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई।

फ्लाईओवर और मेडिकल काॅलेज के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

बेगूसराय शहर में एनएच-31 पर लगभग 255.99 करोड़ रुपये की लागत से 4.225 किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है।

इसकी भौतिक प्रगति 96.53 प्रतिशत है। डीएम ने शेष कार्यों को तेजी से पूरा कर नवंबर तक परियोजना पूर्ण करने का निर्देश दिया।

औंटा-सिमरिया के बीच गंगा नदी पर 1,161 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित छह लेन पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण पूरा होने की जानकारी भी दी गई।

लगभग 515 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, असुरारी की भौतिक प्रगति 63 प्रतिशत बताई गई।

डीएम ने अस्पताल भवन, शैक्षणिक भवन, छात्र-छात्राओं के छात्रावास तथा आवासीय परिसर के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया।

राजकीय आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल, भर्रा की निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों में जलजमाव और पहुंच पथ की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने को कहा गया।

कल्पवास मेले से पहले सिमरिया घाट के कार्य पूरे करने पर जोर

सिमरिया घाट रिवरफ्रंट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि दूसरे चरण की योजना में लगभग 62 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।