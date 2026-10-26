बूढ़ी गंडक में डूबने से युवक की मौत, बेगूसराय के डंडारी थाना में यूडी केस दर्ज; SDM ने की जांच

संवाद सहयोगी, बलिया (बेगूसराय)। डंडारी थाना क्षेत्र के राजोपुर वार्ड-दो में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से हुई युवक की मौत मामले में पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया है। उक्त संबंध में जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है।

मृतक डंडारी थाना क्षेत्र के राजोपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार उर्फ धर्मवीर कुमार उर्फ धारो, पिता रामरतन यादव था। स्वजन के आवेदन पर डंडारी थाना में अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मामले की जांच बलिया अनुमंडल पदाधिकारी अजय यादव द्वारा की गई। जांच के क्रम में एसडीएम ने मृतक के स्वजन, उसके बड़े भाई दिलखुश यादव, चचेरे भाई गुड्डू कुमार एवं अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की।