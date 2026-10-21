जागरण संवाददाता, बेगूसराय। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पानगाछी स्थित वैष्णवी सार्वजनिक दुर्गा पूजा के जागरण मंच पर डांस रोकने गए दारोगा के लिए नर्तकी को थप्‍पड़ जड़ना महंगा पड़ गया।

इसका वीड‍ियो वायरल होने के बाद दारोगा अनिल कुमार सिंह को एसपी मनीष ने सस्‍पेंड कर दिया है। उन्‍हें लाइन हाजिर क‍िया गया है।

पानगाछी में दुर्गा पूजा के जागरण मंच पर नर्तकी को जड़ा था थप्पड़

बेगूसराय के पानगाछी स्थित वैष्णवी दुर्गा स्थान में डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंच पर डांसर मौजूद थी। इसी दौरान मुफस्सिल थाना में तैनात व दुर्गा स्थान में प्रतिनियुक्त दारोगा अनिल कुमार सिंह मंच पर चढ गए।