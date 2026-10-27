बेगूसराय ज्वेलरी दुकान लूटकांड: देवघर से दूसरा आरोपित गिरफ्तार, घर से पिस्टल, कट्टा और 13 कारतूस बरामद

संवाद सूत्र, लखीसराय। बेगूसराय के फूलवरिया बाजार स्थित मां पार्वती ज्वेलरी दुकान में दिनदहाड़े हुई लूट के मामले में लखीसराय पुलिस को एक और सफलता मिली है। पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर गांव निवासी राजवर्धन कुमार सिंह को पुलिस ने झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है।

आरोपित की निशानदेही पर उसके घर पर छापेमारी कर एक पिस्टल, एक कट्टा और 13 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में दो दिन पहले वलीपुर गांव के ही माधव कुमार कश्यप को देवघर के जसीडीह से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार, दोनों की गिरफ्तारी बेगूसराय के फूलवरिया बाजार में 17 अक्टूबर को हुई लूट की घटना की जांच के क्रम में की गई है। सीसीटीवी फुटेज से सामने आए थे संदिग्धों के चेहरे पुलिस के अनुसार, 17 अक्टूबर को फूलवरिया बाजार स्थित मां पार्वती ज्वेलरी दुकान में अपराधियों ने हथियार के बल पर चांदी और सोने के आभूषणों के साथ करीब एक लाख रुपये नकद लूट लिए थे।

घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर वलीपुर और रामचंद्रपुर गांव के कुछ युवकों के चेहरे सामने आए। इसके बाद एसटीएफ पटना तथा लखीसराय और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में माधव कुमार कश्यप को गिरफ्तार किया गया।