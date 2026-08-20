बेगूसराय में BBOSE के डिप्टी डायरेक्टर के आवास पर EOU की छापामारी, भाई के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच  

संवाद सूत्र, साहेबपुर कमाल (बेगूसराय)। बिहार आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम ने गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबॉस) के उप निदेशक तथा मुजफ्फरपुर के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह के पैतृक आवास एवं उनके भाई के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू की। कार्रवाई कई ठिकानों पर एक साथ चल रही है।