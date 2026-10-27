BJP छोड़ जन सुराज में गए डॉ. सुरेश पहुंचे बिहार विधान परिषद, विंग कमांडर दामाद की पहल जीवन में लाई सियासी मोड़

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। विधान परिषद चुनाव में दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डाॅ. सुरेश प्रसाद राय की जीत के साथ उनके राजनीतिक सफर में नया अध्याय जुड़ गया है।

लंबे समय तक शिक्षा और शिक्षक संगठनों से जुड़े रहे राय ने चुनाव से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) का साथ छोड़कर जन सुराज का दामन थामा था।

उनके इस राजनीतिक बदलाव में उनके विंग कमांडर दामाद की पहल महत्वपूर्ण रही। उनके माध्यम से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डाॅ. सुरेश राय को पार्टी में आने का न्योता दिया था।

भाजपा छोड़ जन सुराज का थामा था दामन

इसके बाद राय जन सुराज में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। पांच जनवरी 1959 को जन्मे डा. राय ने विज्ञान विषय में एमएससी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की।

उन्होंने सरकारी विद्यालय में विज्ञान शिक्षक के रूप में 26 वर्ष आठ माह तक सेवा की। 30 अप्रैल 2011 को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। शिक्षण कार्य के साथ वे शिक्षक संगठनों और शैक्षणिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। वे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष तथा भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रह चुके हैं। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वे पहले भी विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में उनकी सक्रियता विश्वविद्यालयों तक रही है। सर्वोत्‍तम व‍िज्ञान श‍िक्षक पुरस्‍कार से हो चुके सम्‍मानित इसके अलावा लोक शिक्षा समिति उत्तर बिहार और बिहार मैथेमेटिकल सोसायटी सहित विभिन्न शैक्षणिक-सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी भूमिका रही है। विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें राज्य स्तरीय सर्वोत्तम विज्ञान शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।डाॅ. राय के सामने शिक्षकों की समस्याएं सदन में उठाने और उनके समाधान की दिशा में पहल करने की चुनौती होगी।