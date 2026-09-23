बिहार से गुजरने वाली 36 अधिक ट्रेनें रद, 384 गाड़ियों का बदला रूट; राजेंद्र रेलवे पुल में NI वर्क पर नया अपडेट
राजेंद्र पुल के समानांतर नए रेल पुल को जोड़ने के लिए 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नॉन-इंटरलाकिंग कार्य चल ...और पढ़ें
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राजेंद्र पुल पर नए रेल पुल को जोड़ने का कार्य।
21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नॉन-इंटरलाकिंग (NI) वर्क।
तीन दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द, 384 के मार्ग बदले।
संवाद सूत्र, बरौनी (बेगूसराय)। विगत 21 सितंबर से आगामी चार अक्टूबर तक दिनकर ग्राम सिमरिया, राजेंद्र पुल एवं हाथीदह लिंक स्टेशन क्षेत्र में नान इंटरलाकिंग (एनआइ) वर्क होने से रेल प्रशासन द्वारा उक्त रूट होकर गुजरने वाली तीन दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद एवं लगभग 384 ट्रेनों को रूट परिवर्तित कर, आंशिक समापन, प्रारंभ कर चलाने का निर्णय लिया गया गया। इससे अपने गंतव्य को जाने आने वाले रेलयात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
रेल सूत्रों के मुताबिक, मोकामा के समीप गंगा नदी पर राजेंद्र पुल के समानांतर एक नए रेल पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पुल होकर रेल परिचालन प्रारंभ करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन ने एनआइ वर्क करने का निर्णय लिया है।
इस कार्य को लेकर दानापुर मंडल के राजेंद्र पुल, उपरी हाथीदह जंक्शन, टाल जंक्शन, रामपुर डुमरा एवं सोनपुर मंडल में दिनकर ग्राम सिमरिया में राजेंद्र पुल पर डबल लाइन सुविधा के साथ नए पुल को जोड़ने और दिनकर ग्राम सिमरिया एवं बरौनी जंक्शन के बीच मुख्य लाइन कनेक्शन को जोड़ने को लेकर एनआइ वर्क 21 सितंबर से शुरू किया गया है, जो चार अक्टूबर तक पूरा होगा।
इस अवधि के दौरान इस पुल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद, कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग एवं कई ट्रेनों का आंशिक समापन एवं प्रारंभ कर चलाई जाएगी।
ये ट्रेनें रहेंगी रद
|ट्रेन / मार्ग
|रद होने की अवधि / तिथि
|जयनगर-पटना
|21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक
|सहरसा-राजेंद्रनगर
|22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक
|हावड़ा-जयनगर
|20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक
|भागलपुर-मुजफ्फरपुर (अप एवं डाउन)
|25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक
|मऊ-कोलकाता
|23 सितंबर
|लालकुआं-कोलकाता एवं कोलकाता-मऊ
|24 सितंबर
|हावड़ा-रक्सौल
|25 एवं 30 सितंबर
|रक्सौल-हावड़ा, कोलकाता-जयनगर, कोलकाता-सीतामढ़ी, सियालदह-जयनगर, गोरखपुर-आसनसोल, जयनगर-सियालदह एवं हावड़ा-दरभंगा
|26 सितंबर
|दरभंगा-कोलकाता
|27 सितंबर
|सीतामढ़ी-कोलकाता, सियालदह-जयनगर एवं कोलकाता-दरभंगा
|28 सितंबर
|कोलकाता-मुजफ्फरपुर, सियालदह-जयनगर एवं मुजफ्फरपुर-हावड़ा
|29 सितंबर
|मुजफ्फरपुर-कोलकाता, सियालदह-जयनगर, गोंडा-आसनसोल एवं दरभंगा-कोलकाता
|30 सितंबर
|रक्सौल-हावड़ा, सियालदह-बलिया, कोलकाता-सीतामढ़ी, जयनगर-सियालदह, कोलकाता-दरभंगा, टाटानगर-थावे एवं पूरी-जयनगर
|1 अक्टूबर
|सियालदह-बलिया, सीतामढ़ी-कोलकाता, सियालदह-जयनगर, आसनसोल-गोरखपुर, हावड़ा-रक्सौल, टाटा-थावे एवं कटिहार-टाटानगर
|2 अक्टूबर
|रक्सौल-हावड़ा, बलिया-सियालदह, कोलकाता-जयनगर, सियालदह-जयनगर, थावे-टाटानगर एवं जयनगर-पूरी
|3 अक्टूबर
|सियालदह-बलिया, जयनगर-कोलकाता एवं थावे-टाटानगर
|4 अक्टूबर
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