बेगूसराय: आधी रात घर में घुसे बदमाशों ने गैंगरेप पीड़िता को छत से फेंका, हालत गंभीर

संवाद सूत्र, बीहट (बेगूसराय)। चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की देर रात बदमाशों ने एक बार फिर सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को निशाना बनाया।

घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की गई और उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जाता है क‍ि केस वापस लेने के लिए ऐसा किया।

उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने आरोपित भोगल कुमार को गिरफ्तार किया है।

छत पर ले जाकर पीटा और नीचे फेंका

मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात करीब 12 बजे पीड़िता की देवरानी के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था।

देवरानी ने फोन कर पीड़िता से दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही पीड़िता दरवाजा खोलने के लिए घर से बाहर निकली, दो बदमाश उसे सीढ़ी के रास्ते छत पर ले गए।

वहां उसके साथ मारपीट की गई और फिर छत से नीचे फेंक दिया। स्वजन उसे बेहोशी की हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौनी ले गए। वहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

11 जून को हुई थी सामूहिक दुष्कर्म की घटना

विदित हो कि 11 जून 2026 को इसी महिला के साथ चार लोगों ने घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने उसके प्राइवेट पार्ट में कारतूस और लकड़ी के टुकड़े डाल दिए थे।