जागरण संवाददाता, बेगूसराय। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष कुमार गौरव की सफारी गाड़ी पर गोलीबारी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है।

पुलिस के अनुसार, बाॅडीगार्ड और हथियार का लाइसेंस हासिल करने के उद्देश्य से खुद कुमार गौरव ने ही अपने सहयोगियों के माध्यम से गाड़ी पर गोली चलवाने की साजिश रची थी।

मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, सात जिंदा गोलियां, छह मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक स्कार्पियो और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं।

तीन गिरफ्तार, पिस्टल, सात गोलियां और बाइक बरामद

18 नवंबर को कुमार गौरव की सफारी गाड़ी पर दो बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की थी। घटना के बाद वरीय पुलिस उपाधीक्षक पंकज कुमार के निर्देश पर एसटीएफ एसओजी-03 और डीआइयू की संयुक्त टीम गठित की गई।