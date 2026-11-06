बेगूसराय में प्रखंड प्रमुख का चुनाव रद, स्टेपलर से पिन किए गए थे मतपत्रों के बंडल; 2 अफसरों से जवाब-तलब

संवाद सहयोगी, छौड़ाही (बेगूसराय)। छौड़ाही के प्रखंड प्रमुख मनोज यादव के निर्वाचन में अनियमितता पाए जाने पर राज्य निर्वाचन व‍िभाग ने सख्त कार्रवाई की है।

व‍िभाग ने 27 अगस्त 2024 को हुए निर्वाचन को निरस्त करते हुए प्रखंड प्रमुख का पद रिक्त घोषित कर दिया है। साथ ही नए सिरे से निर्वाचन कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में चार नवंबर को आदेश जारी किया गया।

व‍िभाग ने तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी सह मंझौल एसडीओ प्रमोद कुमार और तत्कालीन प्रेक्षक सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी सोमनाथ सिंह से दो सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। मतपत्रों की सीलिंग से लेकर मतगणना तक में गड़बड़ी व‍िभाग की जांच में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। मतपत्रों के बंडल को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सील करने के बजाय स्टेपलर से पिन किया गया था। मतगणना के दौरान सभी सदस्यों को एक-एक कर मतपत्र दिखाने की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। इसके अलावा मतपत्रों के अलग-अलग पैकेट बनाने, उन्हें सील करने और संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखने में भी नियमों की अनदेखी की गई।